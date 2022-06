Siemens neemt de asset management softwarespecialist Brightly Software over voor 1,58 miljard dollar (1,49 miljard euro). De industriële techgigant wil hiermee onder meer zijn SaaS-aanbod verder uitbreiden.

Volgens Siemens voegt het softwareportfolio op het gebied van asset management voor onderhoudswerkzaamheden van Brightly Software veel toe aan het bestaande portfolio van gebouwbeheeroplossingen van de techgigant. Denk daarbij onder meer aan software voor de systemen die de security en het energiebeheer in gebouwen regelen.

Asset management

De overgenomen asset managementspecialist biedt hiervoor cloudgebaseerde oplossingen die data uit sensors in gebouwen verzamelen en deze analyseren om in te schatten waar proactief onderhoud nodig is.

Uitbreiding SaaS-aanbod

Daarnaast geeft Siemens aan dat de overgenomen asset managementspecialist helpt zijn SaaS-aanbod verder uit te breiden. De industriële techgigant hoopt hiermee meer kleinere en middelgrote bedrijven voor zijn softwareportfolio te interesseren. Vooral omdat deze klanten vaker liever een abonnement afnemen in plaats van een dure softwarelicentie. Verder moet de overname Siemens nieuwe inkomstenbronnen gaan brengen.

Brightly Software wordt uiteindelijk geïntegreerd in de Siemens Smart Infrastructure-divisie van de industriële techgigant. De deal moet dit jaar nog definitief worden.