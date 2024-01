Synopsys is van plan het simulatiesoftwarebedrijf Ansys over te nemen voor een bedrag van 35 miljard dollar (32 miljard euro).

De overname van softwareontwikkelaar Ansys kan de grootste in de techsector worden sinds de overname van VMware door Broadcom vorig jaar voor een bedrag van 69 miljard dollar. Beide partijen, die samenwerkten op verschillende terreinen, waren sinds eind vorig jaar met elkaar in gesprek over een mogelijke deal. Ansys onderzocht mogelijkheden voor een verkoop van het bedrijf nadat de ontwerpsoftwarespecialist Cadence Design Systems (CDNS) interesse toonde.

Geïntegreerde oplossingen

Met de overname van Ansys krijgt Synopsys een leverancier van simulatiesoftware in handen. Met deze software kunnen bedrijven uit de vliegtuigindustrie, de defensie-, automotive- en energiesectoren hun producten analyseren. De software vormt een concurrentiepositie ten opzichte van onder meer Autodesk Fusion 360, AutoCAD en Solidworks van Dassault Systemes.

Synopsys is op zijn beurt als chipontwerpspecialist een belangrijke speler voor grote chipproducenten Intel, AMD en Nvidia. Ook levert het zijn technologie aan bijvoorbeeld Microsoft en Google.

Het doel van de overname is volgens CEO Sassine Ghazi van Synopsys om meer geïntegreerde oplossingen te kunnen leveren, vooral als het gaat om het samenvoegen van electronic design automation (EDA) tools van Synopsys met het simulatie- en analyseportfolio van Ansys.

Mogelijke tegenstand toezichthouders

De definitieve overname staat gepland voor de eerste helft van 2025. De deal kan mogelijk nog problemen ondervinden van toezichthouders, schrijft Reuters. Vooral de Chinese toezichthouder kan nog roet in het eten gooien, doordat goedkeuringen steeds moeilijker te voorspellen zijn.

Wanneer de deal onverhoopt niet doorgaat, ook door mededingingszaken, moet Synopsys aan Ansys een beëindigingsvergoeding van 1,5 miljard dollar betalen. Mocht Ansys een beter bod van een andere partij accepteren, moet dit bedrijf Synopsys een boete van 950 miljoen dollar betalen.

