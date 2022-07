Een Windows 11-update uit de meest recente Patch Tuesday kan bootloops en storingen veroorzaken. Ongeveer 50 Reddit-gebruikers lopen sinds de update (KB5015814) tegen problemen aan.

Microsoft kiest één dinsdag per maand om de meest recente software-updates bekend te maken. De dag staat bekend als Patch Tuesday.

De Patch Tuesday van juli introduceerde KB5015814, een update voor Windows 11. De update wijzigt PowerShell om een securitygat te dichten. Daarnaast introduceert de update meerdere functies uit de Windows preview van 23 juni.

Sinds de release laten Reddit-gebruikers weten dat de update problemen veroorzaakt. Sommigen komen niet door de installatie heen. Errorcodes 0x8000ffff en 0x80073701 zijn veelvoorkomend. Vier gebruikers beweren dat de update een bootloop veroorzaakt, waarbij het apparaat eindeloos uitvalt en opstart.

Workaround

Microsoft heeft nog niet op de problemen gereageerd. Enkele gebruikers wisten de update te installeren door .NET 3.5 uit te schakelen. De instelling is beschikbaar in het configuratiescherm (control panel) van Windows 11. Klik door op ‘programma’s en onderdelen’ (programs and features), vervolg naar ‘Windows-onderdelen’ en verwijder het vinkje bij .NET 3.5.

KB5015814 wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd via Windows Update. Dit betekent dat de update op gigantisch aantal apparaten is verwerkt. We verwachten dat de meeste gebruikers geen problemen ervaren. In elk ander geval zou Microsoft iets hebben laten weten. De oorzaak blijft onbekend.

Niet de eerste, niet de laatste

Patches hebben regelmatig onverwachte gevolgen. De Patch Tuesday van januari introduceerde een dramatische update voor Windows Server 2012, 2019 en 2022. Domain controllers belandden na de update in een bootloop. Hyper-V werd op sommige apparaten uitgeschakeld.

Patch Tuesdays hebben een belangrijke rol. Administrators van Windows-apparaten in grote omgevingen zitten niet altijd op automatische updates te wachten. Logisch, want een foute update kan uren tot dagen aan herstelwerkzaamheden kosten. Patch Tuesdays maken het mogelijk om zelf te bepalen welke updates je wel en niet meeneemt.

Windows Autopatch

Ondanks alles krijgt Microsoft steeds meer vertrouwen in de stabiliteit van updates. Op 12 juli 2022 introduceerde de techgigant ‘Windows Autopatch‘, een versie van Windows Update voor grootbedrijven. Heb je een E3- of E5-licentie voor Microsoft 365, dan kan je Windows 10, Windows 11, Office en Edge automatisch laten updaten.

De tool was vijf jaar geleden onvoorstelbaar. Updates veroorzaakten zo veel problemen dat klanten een automatisch systeem niet serieus hadden genomen. Inmiddels beweert Microsoft dat nieuwe updates in 99,6 procent van de gevallen foutloos draaien (bron: ‘Increase confidence with Autopatch‘). Het percentage stijgt, maar het probleem in KB5015814 laat zien dat Microsoft nog een lange weg heeft te gaan.