Windows Autopatch is nu beschikbaar. Organisaties met E3- of E5-licenties voor Microsoft 365 hebben een nieuwe, automatische optie voor het patchen van Windows 10, Windows 11, Office en Edge.

Administrators van grote omgevingen patchen op dit moment met Microsoft Endpoint Manager en Windows Update for Business. De tools maken het mogelijk om updates in fases uit te rollen en terug te draaien. Microsoft presenteert alle patches in een maandelijkse Patch Tuesday, waarna administrators handmatig kiezen welke updates een omgeving ontvangt. Dat is vanaf nu optioneel.

Organisaties met E3- of E5-licenties voor Microsoft 365 hebben toegang tot Windows Autopatch, een nieuw systeem. Algemene updates voor Windows 10, Windows 11, Office apps en Edge worden automatisch uitgerold op apparaten naar keuze.

Het netwerk en de apparaten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Microsoft deelde het overzicht op de website. Kom je in aanmerking, dan schakel je Autopatch in via de ‘Tenant Administration’-sectie van Microsoft Endpoint Manager.

Waarom (niet)?

Microsoft waagt zich zelden aan automatische patchsystemen voor grootbedrijven. Dit heeft een goede reden. Grote omgevingen bestaan uit diverse apps en infrastructuur. Een patch kan de ene omgeving platleggen, terwijl de andere omgeving probleemloos draait.

Administrators gebruiken Windows Update for Business en Microsoft Endpoint Manager om zelf te bepalen welke patches worden doorgevoerd. De tools ondersteunen een gefaseerde uitrol, waarbij een patch op een klein aantal apparaten of programma’s wordt getest. Mogelijke problemen blijven tot een kleine groep beperkt. Rollback-functies draaien de update terug.

Autopatch forceert niemand om anders te werken. De tool is optioneel. Het systeem draait bovenop bestaande updatetools, waardoor je patches in fases kan blijven uitrollen en terugdraaien.

Vertrouwen

Het concept is niet nieuw. De Windows updates van consumenten en mkb’ers worden al jaren geautomatiseerd. Het verschil is dat Microsoft inmiddels ook vertrouwt op de compatibiliteit van patches in grote omgevingen. Volgens de organisatie draaien nieuwe updates foutloos in 99,6 procent van alle omgevingen (zie voetnoot).

Dat percentage belooft op de korte termijn te groeien. Met de lancering van Autopatch wint Microsoft een schat aan data. De gegevens van gebruikers worden verwerkt om compatibiliteit te verbeteren. Veroorzaakt Autopatch een probleem, dan werkt het Microsoft App Assure-team gratis mee aan een oplossing.