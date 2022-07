Microsoft heeft onlangs Viva Engage gepresenteerd, een communicatieplatform voor medewerkers. Dit platform, gebouwd op basis van het overgenomen Yammer, moet medewerkers meer communicatiemogelijkheden geven, waardoor medewerkers zich met hun bedrijf kunnen verbinden.

Volgens de techgigant is Viva Engage een sociale app voor digitale communities en conversaties. Hiermee moeten teams en medewerkers hun beste kwaliteiten nog verder kunnen verbeteren, van zich laten horen en voelen dat zij er voor het bedrijf toedoen.

Naast het bouwen van communities kunnen medewerkers ook professionele netwerken opbouwen waar zij hun ideeën over werk en andere perspectieven kunnen delen. Hiervoor hebben zij de beschikking over features als een storyline en stories, Best Answers, @mentions en topics.

Ook voor managers

Managers kunnen met het platform hun boodschap onder medewerkers verspreiden en medewerkers actief betrekken. Naast het delen van nieuws en informatie over de strategie, kunnen zij ook zich actief bemoeien met conversaties. Deze informatie kunnen zij via het platform delen in virtuele evenementen, pinned conversaties en aankondigingen met notificaties die via MS Teams, Outlook en Viva Connections kunnen worden verspreid.

Technologie

De app gebruikt diverse functionaliteit uit de Communities app voor MS Teams en Microsoft 365. De tool is daarnaast gebouwd op basis van de technologie van het overgenomen communicatieplatform Yammer. Microsoft Viva Engage is per direct beschikbaar.