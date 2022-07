Microsoft heeft onlangs een reeks fixes moeten uitbrengen nadat updates belangrijke functionaliteit in Windows 11 en Windows 10 sloopten. Er ontstonden problemen in het startmenu van Windows 11. Daarnaast was printen via USB in Windows 10 niet meer mogelijk.

Windows updates werken niet altijd zoals verwacht. Recente updates leverden problemen op die het startmenu op Windows 11 v21H2-installaties crashen.

Na de update van 23 juni 2022 konden gebruikers van deze versie het startmenu niet meer openen. Het klikken of selecteren van de Start-knop of het gebruiken van de Windows-toets op een toetsenbord had geen effect.

Microsoft heeft inmiddels een fix uitgebracht via de Known Issue Rollback (KIR)-functionaliteit in Windows. De spoedfix is direct te downloaden.

Ook problemen in Windows 10

Niet alleen gebruikers van Windows 11 werden getroffen. Ook gebruikers van Windows 10 kregen na de update van 28 juni te maken met een probleem. Het gaat hierbij om een printprobleem voor gebruikers die hun printers via USB met hun computer hebben verbonden.

Getroffen Windows 10-versies zijn 20H2, 21H1 en 21H2. Ook Windows Server-versie 20H2 heeft dit probleem. Als gevolg kunnen sommige applicaties de printer niet meer gebruiken.

Workarounds

Een oplossing voor het printerprobleem in Windows 10 laat op zich wachten. Wel zijn er verschillende workarounds beschikbaar. Gebruikers zouden zonder problemen de ‘Copy1’-installatie kunnen gebruiken of de printereigenschappen in de originele installatie kunnen aanpassen.

Wanneer deze workarounds niet werken, kunnen zij de printer firmware of drivers updaten. Mochten deze oplossingen ook niet werken, dan kunnen Windows 10-gebruikers hun printer na het opschonen van de vorige installaties opnieuw installeren.

Tip: ‘Windows 11-update uit Patch Tuesday veroorzaakt bootloops’