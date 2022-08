Een bug in Windows 10 zorgt ervoor dat de audio van sommige apparaten niet werkt. Microsoft maakte het probleem bekend op de supportwebsite van Windows 10.

Het probleem is aanwezig op een klein aantal Windows 10-apparaten. De bug ontstond door de preview en definitieve versie van de Windows 10 update van augustus 2022 (KB5015878).

Volgens de verklaring van Microsoft werkt de audio van getroffen Windows 10-apparaten niet of nauwelijks. Op sommige computers is het afspelen van audio onmogelijk. Op andere computers wordt de audio verbroken in specifieke apps, audioapparaten en ports.

Oplossingen van Microsoft

Het probleem heeft te maken met de ‘audio optimization’-functie van Windows 10. Op de meeste pc’s was de functie uitgeschakeld voordat de eerdergenoemde updates werden geïnstalleerd. Volgens Microsoft hebben de geluidsdrivers van sommige apparaten sinds de updates problemen met de functionaliteit.

Microsoft publiceerde een handleiding met meerdere oplossingen voor het probleem. Een deel van de handleiding is gericht op gebruikers van apparaten waarop de updates niet zijn geïnstalleerd. Een ander deel is geschikt voor apparaten waarop de updates wél zijn geïnstalleerd.

Het probleem is onder andere op te lossen door de audiodrivers van een audioapparaat bij te werken via Windows Update of de patch van een fabrikant. Daarnaast adviseert Microsoft om na te gaan of het juiste geluidsapparaat is geselecteerd in de instellingen van Windows 10.

Handmatig

Volgens Microsoft zijn de audioapparaten van gebruikers mogelijk gereset na de updates, wat een deel van de problemen verklaart. Gebruikers die de updates hebben geïnstalleerd kunnen het probleem aanpakken door de repair tool voor audio uit te voeren of de ‘audio optimization’-functie uit te schakelen.

Verder lanceerde Microsoft een Known Issue Rollback. De automatische update voorkomt de bug voor apparaten die de updates van augustus nog niet hebben ontvangen. Het probleem is niet automatisch op te lossen voor apparaten die de update wél hebben ontvangen. In dat geval zal je de handleiding handmatig moeten volgen.

