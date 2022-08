De betaversie van iPadOS 16.1 is beschikbaar voor leden van het betakanaal. De definitieve release is met enkele weken vertraagd. De planning van iPadOS wijkt voor het eerst sinds 2019 af van iOS.

Website TechCrunch vroeg Apple om een reactie op de vertraging. Apple vertelde dat 2022 een belangrijk jaar is voor iPadOS. Volgens de techgigant wordt iPadOS steeds onafhankelijker van iOS, wat het mogelijk maakt om de besturingssystemen afzonderlijk te updaten. Apple voegde toe dat iPadOS 16 dit najaar beschikbaar wordt, enkele weken na de release van iOS 16.

Stage Manager

IPadOS 16 werd deze zomer onthuld tijdens het jaarlijkse Apple WWDC-evenement. Het hoogtepunt van de nieuwe versie is Stage Manager, een functie die eerder in macOS verscheen. Stage Manager maakt het mogelijk om soepeler te multitasken en tussen apps te wisselen.

De tabletversie van Stage Manager verschilt van de macOS-versie. Tablets hebben kleinere schermen en touchscreens. De feedback is tot nog toe verdeeld. Meerdere gebruikers zijn ontevreden over de implementatie van Stage Manager in iPadOS. Vandaar probeert Apple de functie in iPadOS 16 te verbeteren.

Gebruikers kunnen de zijbalk van de Stage Manager met een simpel gebaar openen terwijl het volledige scherm in beeld blijft. De overige updates van iPadOS 16 bestaan uit bugfixes.

iOS 16

Vorige maand introduceerde Apple een bewerkingsgeschiedenis voor iMessage in iOS 16. Naar verwachting wordt het besturingssysteem in de aankomende herfst gelanceerd, tegelijkertijd met het iPhone 14-evenement in september. IPadOS 16 zou aanvankelijk samen met iOS 16 worden uitgebracht, maar Apple heeft bevestigd dat de lancering een paar weken later volgt.