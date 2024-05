Apple heeft zojuist een nieuwe reeks aan iPads aangekondigd. De iPad Pro slaat met de gloednieuwe M4 de M3 Arm-chip over, die vorig jaar debuteerde in Macs en Macbooks.

Zowel de iPad Air als de iPad Pro worden vernieuwd. Er zijn 11 inch- en 13 inch-varianten van de Air, die dezelfde M2-chip bevat als de iPad Pro van eind 2022. Beide Air-versies hebben minimaal 128GB aan opslag, terwijl er voor maximaal 1TB te kiezen is.

De iPad Pro is eveneens beschikbaar met schermen van respectievelijk 11 inch en 13 inch, maar daarmee houden de overeenkomsten eigenlijk wel op. Er is hier maximaal 2TB aan opslag te kiezen. De Pro beschikt over een combinatie van twee OLED-panelen om de helderheid te verhogen, terwijl de Air nog altijd een LCD gebruikt. De maximale nits zijn 1600 voor HDR en 1000 voor SDR. Apple noemt dit scherm Ultra Retina XDR.

De Pro is vanaf 999 dollar aan te schaffen, terwijl de goedkoopste Air 599 kost.

Apple legt zeer de nadruk op de nieuwe Apple Pencil Pro, die naast haptische feedback ook nieuwe knijp- en draai-interacties ondersteunt. Het vergroot de functionaliteit in apps voor creatieve professionals aanzienlijk, hoewel touch vanzelfsprekend altijd een optie blijft. De Pencil Pro kost 129 dollar en wordt dus niet met de iPad Pro meegeleverd.

AI-tablet

We zouden de nieuwe iPad Pro welhaast een “AI-pc” mogen noemen, gezien de 38 TOPS die de nieuwe Neural Engine in de M4-chip bezit. Apple herinnert ons eraan dat het al geruime tijd deze AI-hardware integreert in haar producten. In 2017 verscheen de iPhone X al met een Neural Engine in de A11 Bionic. Dat is aanzienlijk meer dan de circa 34 TOPS die Intel Core Ultra-chips bij elkaar kunnen schrapen door de CPU, GPU en NPU te combineren.

De CPU bevat 4 performance cores en 6 efficiency cores. Ten opzichte van de iPad Pro uit 2022 gaan de gemiddelde prestaties met 50 procent omhoog. De 10-core GPU kan zelfs rendertaken vier keer sneller dan de M2 afronden. Qua accuduur zou er niets te vrezen moeten zijn, aangezien de M4 dezelfde prestaties als de M2 bereikt met een gehalveerd stroomverbruik. Ook blijft de chip aanzienlijk koeler, met 20 procent minder hitte die vanuit de M4 vertrekt tegenover de M2.

De M4 bevat naast de GPU een discrete “Display Engine” die de OLED-panelen aandrijft. Dit hardwarecomponent optimaliseert enkel op de accuratesse van het beeld zelf. Hierdoor kan de GPU zich volledig op grootschalige berekeningen richten, zoals ray tracing en zware media-workloads.

Connectiviteit is net als bij andere Apple-producten geregeld via USB-C. Thunderbolt 4 zorgt voor 40 Gbps transfersnelheid.

