Google brengt met de introductie van Flutter 3.3 nieuwe functionaliteit naar het app-ontwikkelplatform. Met name het verbeteren van de graphics engine Impeller valt op.

De release van versie 3.3 volgt op de introductie van Flutter 3 eerder dit jaar. De vorige versie bracht meer mogelijkheden voor desktops die op macOS en Linux draaien. Flutter maakt het mogelijk een UI voor applicaties te bouwen, zodat de user interface er consistent uitziet op verschillende soorten devices.

In Flutter versie 3.3 is onder meer verbeterde ondersteuning voor frameworks voor Material 3-specificaties voor Android toegevoegd. Ook zijn er nieuwe features die betere UI-omgevingen moeten bieden voor tablets en desktops. Inclusief het ondersteunen van schrijven op tablets.

Meer functionaliteit voor Impeller

Flutter 3.3 kent meer ondersteuning voor graphics engine Impeller. Zo is de code renderinglaag significant herschreven. Deze laag vormt de basis onder alle schermmogelijkheden van de tool.

Wanneer de code compleet is, moet het de vorige Skia-code vervangen met custom code die nieuwe chipsets en andere hardware-versnelling API’s ondersteunt. Denk daarbij aan API’s als Metal voor iOS en Vulkan voor Android.

Impeller moet voorspelbare prestaties leveren op alle devices waar de compilatie van graphics plaatsvindt, en niet wanneer applicaties draaien en caching standaard nodig is. Dit helpt ‘jank’ te voorkomen of het verspringen of doen hangen bij het scrollen.

Het team van Flutter en app-ontwikkelaar gskinner hebben inmiddels de Wonderous-app uitgebracht. Deze app laat de diverse verbeteringen in versie 3.3 met Impeller zien. Gebruikers kunnen met deze app door een bijzonder mooie UI navigeren en biedt voorbeelden van diverse visuele technieken en best practices.