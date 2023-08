Er zijn nieuwe updates voor Flutter, de UI SDK voor multi-platform apps en Dart, de achterliggende programmeertaal. Google brengt met deze updates voornamelijk verbeteringen aan Flutter, met API’s voor foldables en grafische upgrades.

Flutter 3.13 is de enige stabiele release die dit kwartaal naar buiten komt. Er zijn verbeteringen aan de nieuwe graphics renderer Impeller, waaronder het elimineren van shader compilation-problemen. Op iOS zijn deze prestatieverbeteringen toegepast op basis van feedback van Flutter-gebruikers. Het compileren van shaders kan normaal gesproken voor haperingen zorgen in applicaties, maar is in veel graphics-engines goed genoeg weggestopt om niet opvallend te zijn voor de eindgebruiker. Impeller is overigens nog niet beschikbaar met een Vulkan-backend, hoewel het team daar hard mee bezig zegt te zijn.

Er is ook een nieuwe set aan Engine API’s bedoeld voor foldables, oftewel vouwbare telefoons. Zo kunnen ontwikkelaars ervoor zorgen dat een app er naar behoren uitziet op bijvoorbeeld een Galaxy Z Fold of een Pixel Fold.

Dart 3.1: Wasm-support op de lange termijn

Dart ligt aan de basis van Flutter en heeft tevens een update ontvangen. Versie 3.1 bevat kleine verbeteringen, mede omdat het team zich zegt te focussen op projecten die wat langer duren. Ondersteuning voor Wasm is een doelstelling, maar bevindt zich momenteel in preview. Er is nog maar een beperkte browser-ondersteuning, terwijl Wasm juist de potentie heeft om dit aanzienlijk te verbeteren. Daarmee is wellicht op den duur afscheid te nemen van HTML. DevClass maakt echter het punt dat ook Adobe en Microsoft vergelijkbare doelstellingen hadden, die niet waar zijn gekomen. Het is dus maar de vraag of men bij Google ervoor kan zorgen dat ze niet meer afhankelijk zijn van HTML.

