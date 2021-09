Google geeft Flutter grote update naar versie 2.5

Google heeft zijn open-source ontwikkelplatform voor user interfaces (UI) van applicaties een grote update gegeven. In versie 2.5 zijn vooral veel in oudere versies bestaande problemen opgelost. Ook heeft de programmeertaal Dart een update naar een nieuwe versie gekregen.

Eindgebruikers van het open-source UI-ontwikkelplatform Flutter van Google kunnen met versie 2.5 zeer tevreden zijn. De nieuwe versie lost maar liefst 4.600 problemen op die in de oudere versies aanwezig waren, zo geeft het bedrijf aan. Ook zijn in versie 2.5 maar liefst 3.932 pull requests samengebracht van 252 bijdragende ontwikkelaars en 216 reviewers.

De updates aan het open-source ontwikkelplatform in versie 2.5 richten zich vooral op het verbeteren van de prestaties ten opzichte van oudere versies. Ontwikkelaars kunnen hiermee de uiteindelijke eindgebruikers dan de beste ervaring bieden als die de applicaties draaien.

De prestatieverbeteringen die onderdeel zijn van deze update zijn onder meer gericht op het gebruik van animaties in de UI van een applicatie, vooral voor iOS. Ook gebruikt de tool nu minder geheugen voor de Flutter engine, zodat animatiecycli minder worden gestoord tijdens opruimingswerkzaamheden. Hierdoor merken eindgebruikers minder glitches wanneer hun applicatie een animatie heeft.

Andere verbeteringen aan het platform zijn onder meer fixes voor full screen modes en meer ondersteuning voor Material You. Material You is een geüpdatete versie van de Material Design-programmeertaal die in de komende Android 12-versie verschijnt. Deze programmeertaal geeft weer bepaalde effecten aan het UI-ontwerp van het mobiele besturingssysteem.

Daarnaast is in Flutter 2.5 ook een update ingebakken voor Flutter DevTools. Hiervoor heeft de engine een aantal updates gekregen. Hierdoor kan Flutter trace events associëren met specifieke frames in het UI-ontwerp. Dit stelt ontwikkelaars in staat te bepalen welk frame buiten het ontwikkelbudget valt. Ook kunnen zij hiermee beter diagnosticeren welke onderdelen binnen de UI een slechtere kwaliteit hebben, zoals voor shader-compilatie. De update aan Flutter DevTools biedt ook een update van de Widget Inspector, waaronder meer ontdekkingsmogelijkheden en een facelift van de interface.

Nieuwe Dart-versie 2.14

Samen met de update van Google Flutter is ook de programmeertaal Dart van een update voorzien. Deze door Google zelf ontwikkelde programmeertaal stelt ontwikkelaars in staat om met C-syntax, dat in Flutter wordt gebruikt, mobiele en webapplicaties te bouwen.

In versie 2.14 van Dart zijn een aantal nieuwe taaleigenschappen doorgevoerd, evenals verbeteringen voor formatteren en publicatiemogelijkheden. In het laatste geval kunnen ontwikkelaars nu, wanneer zij bestanden uploaden naar een pub dev, kiezen welke bestanden zij wel of niet publiceren. Dit in het geval wanneer bestanden lokaal moeten blijven of gegevens bevatten als versleutelingskeys en wachtwoorden.