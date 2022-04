API-securityspecialist Noname Security start een samenwerking met F5. De provider specialiseert in load balancing en infrastructuurdiensten. Gezamenlijke klanten worden met nieuwe integraties ondersteund.

Noname Security kwam in 2020 tot stand. In de afgelopen twee jaar steeg de marktwaarde naar meer dan een miljard dollar. De organisatie ontwikkelt een API-securityplatform. Het platform beveiligt API-verkeer en adviseert developers met best practices.

Vandaag maakt Noname Security een nieuwe samenwerking bekend. De organisatie treedt toe tot het partnerprogramma van F5, een specialist in load balancing, high availability en API-beheer.

De samenwerking is tweeledig. Het eerste onderdeel draait om integraties. Gebruik je Noname Security en F5 in dezelfde infrastructuur, dan word je vanaf vandaag ondersteund. Noname Security en F5 ontwikkelden integraties om support te kunnen bieden aan gezamenlijke klanten. Noname’s API-securityplatform is gekoppeld met F5’s Local Traffic Management- en NGINX-systeem.

Het tweede onderdeel draait om erkenning. F5 werkt samen met ’s werelds grootste technologiebedrijven. Noname Security treedt toe tot hetzelfde partnerprogramma. “We worden onderdeel van een uitzonderlijke groep”, deelt een woordvoerder. “AWS, Cisco, IBM, Microsoft — noem maar op. Ook zij ontwikkelden integraties met de technologie van F5. Hun erkenning spreekt boekdelen over Noname Security. De nieuwe samenwerking betekent dat klanten erop kunnen rekenen dat we volwassen omgaan met netwerkverkeer en data.”

Noname Security

Noname Security breidt snel uit. Eind 2021 haalde de organisatie 120 miljoen euro aan groeigeld op. Vorige maand maakte Noname Security een samenwerking met iSOC24 bekend, een Nederlandse securityspecialist. De organisatie wil groeien in de Benelux.

Traditionele API-securitymaatregelen zijn verouderd. Web Application Firewalls (WAF’s) en API Gateways kunnen verdacht verkeer onderscheppen, maar hebben geen idee van de configuratie van API’s, terwijl dreigingen juist daar ontstaan. Het platform van Noname Security vult aan waar WAF’s en gateways ontbreken. Verkeer wordt niet alleen onderschept: de technologie kijkt mee met configuraties, developers en de infrastructuur.