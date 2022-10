Microsoft maakt een update bekend voor Defender voor Office 365. Microsoft Teams-gebruikers kunnen managers en IT-collega’s binnenkort via Teams waarschuwen voor phishingberichten, oplichters en andere verdachte zaken.

Microsoft Defender voor Office 365, voorheen bekend als Office 365 ATP, beschermt en beveiligt bedrijven tegen cyberaanvallen op basis van links, samenwerkingstools en e-mails. Microsoft werkt momenteel aan een update die beheerders in staat stelt om potentieel gevaarlijke berichten, payloads en links te filteren en detecteren.

Office 365-gebruikers zullen verdachte berichten in Microsoft Teams kunnen melden als een veiligheidsbedreiging — precies zoals ze anders via e-mail zouden doen. Microsoft wil bedrijven helpen bij het voorkomen van cyberaanvallen vanuit Microsoft Teams.

Daarnaast werkt Microsoft aan een update van de Defender voor Office 365 Submissions-functie, waardoor gebruikers berichten kunnen rapporteren in relevante tabbladen als spam, phishing, enzovoorts. De nieuwe Submissions-functie is momenteel als preview beschikbaar. Naar verwachting rolt Microsoft de functie tegen januari 2023 naar alle gebruikers uit.

Defender voor Office 365 en Teams

De nieuwe functies van Defender voor Office 365 zijn het vervolg van verbeteringen die in juli 2021 werden gepresenteerd. Microsoft Teams is sindsdien in staat om diverse kwaadaardige activiteiten automatisch te blokkeren.

Microsoft breidde de Defender voor Office 365 Safe Links-functie uit naar Teams om gebruikers tegen phishing te beschermen. De organisatie beschreef destijds dat Safe Links “URL’s scant op het moment van klikken om ervoor te zorgen dat gebruikers worden beschermd met de nieuwste functies van Microsoft Defender”.

Verder startte Microsoft in november 2021 met de uitrol van Built-In Protection voor Defender voor Office 365, waarmee aanbevolen policies en instellingen worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alle gebruikers een basisniveau van bescherming ontvangen. De functie dicht gaten in de veiligheid van een omgeving, voorkomt datalekken, cyberaanvallen en andere kwaadaardige activiteiten.

