Softwareleveranciers kiezen steeds vaker voor een ‘pay-as-you-go’-model in plaats van een traditioneel abonnementsmodel. Dit constateert Bloomberg na een analyse van diverse grote softwarebedrijven.

Het pay-as-you-go-betaalmodel, waarbij eindgebruikers uitsluitend betalen voor de momenten waarop zij software of diensten gebruiken, vindt volgens Bloomberg steeds meer tractie. Dit model, dat werd gepionierd door Snowflake, wint het bij steeds meer techbedrijven van traditionele abonnementsmodellen. Ook bedrijven als C3.ai en Autodesk omarmen pay-as-you-go.

De trend is opvallend, aangezien veel analisten in het verleden voor dit model hebben gewaarschuwd. Zij waren bang dat klanten die de software en diensten via pay-as-you-go afnemen in moeilijke tijden minder vaak gebruikmaken van de tools, met minder omzet als gevolg.

Economische omstandigheden ideaal

Bedrijven als Snowflake constateren dat de huidige economische onzekerheid en krappere budgetten pay-as-you-go juist aantrekkelijker maken. Daardoor ziet de dataspecialist de laatste tijd een uptake van zijn data storage- en analyticsproducten. Klanten met krappe budgetten willen graag betalen voor wat zij daadwerkelijk nodig hebben, in plaats van vast te zitten aan langdurige contracten, schrijft Bloomberg.

Bedrijven die vaak inzetten op langdurige abonnementen, bijvoorbeeld Salesforce of ServiceNow, zien de laatste tijd juist een daling in hun abonnementen. Volgens Bloomberg stappen daarom ook de grote hyperscalers steeds vaker over op het aanbieden van pay-as-you-go. Techgiganten als AWS, Google Cloud en Microsoft Azure maakten het al langer mogelijk om op basis van gebruik te betalen voor bepaalde diensten, maar breiden deze mogelijkheid nu uit in hun hele portfolio.

Kritiek op pay-as-you-go

Niet alle softwarebedrijven zijn van het heiligmakende betaalmodel overtuigd. Volgens Atlassian werkt dit model matig voor samenwerkingstooling. Hierbij wordt geen constante servercapaciteit gebruikt. Voor dergelijke workspace tooling is een abonnement per gebruiker nog steeds de standaard.

Ook op andere terreinen is er kritiek op het pay-as-you-go-model. Volgens Bloomberg werkt deze manier van betalen niet als de prijzen constant omhoog gaan. Dit wordt ook wel het ‘taximetereffect’ genoemd. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers een dienst bij continu stijgende kosten minder vaak gaan gebruiken. Wanneer kosten te veel variëren, bijvoorbeeld door stijgingen, willen gebruikers vaker een simpeler betaalmodel.

Voorstanders van pay-as-you-go blijven echter enthousiast. Zij vinden dit betaalmodel vooral geschikt voor kleinere bedrijven die geen volledig abonnement voor alle diensten van een techbedrijf kunnen veroorloven. Sommige optimisten gaan er zelfs van uit dat techleveranciers die niet op een pay-as-you-go betaalmodel overstappen weleens het loodje kunnen leggen, schrijft Bloomberg.