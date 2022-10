Techgiganten als Google en Meta noteren lagere omzetcijfers door de tegenvallende online advertentie-markt. De daling van het aantal verkochte advertenties is ook in Nederland voelbaar, schrijft het Financieele Dagblad.

Google, Meta en ook kleinere techbedrijven als SnapChat en Spotify presenteerden in de afgelopen dagen teleurstellende kwartaalcijfers. Zo noteerde Google over het derde kwartaal van 2022 een omzetgroei van 6 procent naar 68,6 miljard euro (69,1 miljard dollar), terwijl analisten een groei van 9 procent hadden verwacht. Dit was de traagste omzetgroei van de techgigant sinds 2013.

Meta boekte voor het tweede kwartaal op rij een lagere omzet. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op 28 miljard dollar. De twee techbedrijven zagen vooral een daling in de omzet van online advertenties. Ook kleinere techbedrijven als Snap (de eigenaar van Snapchat) en Spotify noteerden lagere inkomsten uit advertenties voor hun platforms.

Voelbaar in Nederland

De daling van de uitgaven aan online advertenties wordt ook in Nederland gevoeld, schrijft het FD. Adverteerders zijn de afgelopen maanden veel voorzichtiger geworden in hun uitgaven. De toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Volgens specialisten kunnen de uitgaven aan online advertenties in Nederland het komende jaar nog verder dalen. Veel adverteerders verwachten dat hun advertentiebudgetten in 2023 onder druk komen te staan vanwege de macro-economische tegenwind.

Meer concurrentie

Er is meer aan de hand bij de techgiganten dan tegenvallende inkomsten uit online advertenties, geeft het FD aan. Deze bedrijven krijgen op het gebied van advertenties veel meer concurrentie van kleinere partijen, waaronder Snapchat en TikTok. Door de toenemende populariteit van TikTok zien adverteerders steeds meer mogelijkheden.

