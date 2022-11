Google Hangouts is niet meer beschikbaar. Eerder dit jaar kondigde Google aan dat Hangouts werd vervangen met Google Chat, een instant messaging app. Inmiddels is de transitie voltooid.

Google Hangouts werd op 1 november ontoegankelijk. Google verzoekt Hangouts-gebruikers sinds juni om over te stappen naar Google Chat. De Android- en iOS-apps zijn sinds juli niet meer beschikbaar. De uitfasering van Hangouts duurde langer dan verwacht.

Sommige data wordt niet gemigreerd

De meeste contacten en berichten worden automatisch overgezet, maar voor sommige gegevens zijn gebruikers zelf verantwoordelijk. Google adviseert gebruikers om Google Takeout te gebruiken voor het kopiëren, downloaden en opslaan van data. Gebruikers moeten de migratie uiterlijk in januari 2023 voltooien.

Hangouts begon als een functie op Google+. Later werd de oplossing een app. Met verloop van de jaren vergaarde Hangouts meer dan vijf miljard downloads in de Play Store.

Google vindt Chat effectiever

Volgens Google is Google Chat een effectievere tool dan Hangouts. Google Chat biedt extra functies voor groepsgesprekken, evenals security- en samenwerkingstools voor het bewerken van Docs, Sheets en Slides tijdens gesprekken.

In juni vertelde Google Chat-productmanager Ravi Kanneganti dat de organisatie hoopt dat gebruikers waarderen hoeveel Google heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van Google Chat.

Hangouts-gebruikers worden sinds juni via de app en Gmail verzocht om over te stappen op Google Chat. De migratie is gratis. Google Chat begon als Slack-achtig platform voor zakelijke gebruikers, maar is inmiddels toegankelijk voor zowel consumenten als bedrijven.

