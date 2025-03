Google gaat ontwikkelaars helpen om Play Store veiliger te maken

Het Android-ontwikkelteam van Google heeft de afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd die Google Play Store veiliger maken. Binnenkort komen er voor app-ontwikkelaars extra features beschikbaar die hun apps en de winkel waarin ze zitten zelf meer security en privacy moeten bieden.

Google heeft voor Google Play de afgelopen jaren veiligheid en privacy als prioriteit beschouwd en hiervoor een aantal belangrijke beheerfeatures doorgevoerd. Dit om de veiligheid en privacy van het hele Android-ecosysteem zoveel mogelijk te garanderen.

Denk onder meer aan tools die app-ontwikkelaars helpen zich te beschermen tegen fraude, pre-review checks om policy- en compliance-problemen in een vroeg stadium in de ontwikkelcyclus op te lossen en geavanceerde detectiefunctionaliteit met behulp van AI.

Hierdoor zou de Google Play Store tot 50 keer minder malware bevatten dan binnen Android-apps die uit andere appwinkels worden gedownload.

Meer pre-review checks

Het Android-ontwikkelteam wil het nu nog makkelijker maken om veilige apps in Google Play af te leveren. Er komen meer pre-review checks die ontwikkelaars helpen de policies van Google Play te begrijpen. Het aantal policies waarvoor Android Studio nu al tijdens het coderingsproces waarschuwt, wordt hiervoor uitgebreid.

De navigatie in Policy Center van de Play Console wodt ook verder uitgebreid en nieuwe features in Play Console en Android Studio stellen ontwikkelaars straks in staat problemen op te lossen voordat zij apps in de app store aanbieden.

Uitbreiding features Play Integrity API

Daarnaast brengt het Android-ontwikkelteam van Google updates uit voor de Play Integrity API. Deze API helpt ontwikkelaars met veilig codegebruik en van andere bronnen. Ontwikkelaars zouden hierdoor gemiddeld tot 80 procent minder niet-geverifieerde en onbetrouwbare bronnen gebruiken.

Recent doorgevoerde API-technologie op alle toestellen die Android 13 en hoger draaien die apps sneller, meer betrouwbaar en meer privé maken, als ook verbeterde security-signalen voor het vertrouwen van de omgevingen waar apps in draaien, komen in mei naar alle API-gebruikers.

Ook zijn later dit jaar nieuwe features beschikbaar die app-ontwikkelaars met de API beter laat omgaan met opkomende bedreigingen. Vooral voor het opnieuw signaleren van misbruikende en risicovolle devices, zonder daarbij de privacy van eindgebruikers te compromitteren. Ook helpt het Android-team ontwikkelaar met het oplossen van deze problemen.

Overige verbeteringen

Overige nieuwe features die app-ontwikkelaars moeten helpen Google Play en het hele Android-ecosysteem veiliger te maken, zijn onder meer een uitbreiding van het aantal badges voor apps in Google Play. Deze apps bieden eindgebruikers een extra validatielaag. Zo is er nu een ‘Government’-badge voor overheidsapplicaties en een ‘Verified’-badge voor VPN-apps.

Verder krijgt Google Protect nieuwe beveiligingseigenschappen voor onder andere bescherming tegen frauduleuze en kwaadaardige financiële apps, worden er meer maatregelen genomen om specifiek kinderen te beschermen tegen kwaadaardige apps en start een bèta om digitale identiteiten beter in apps te kunnen beveiligen binnen de Play Console.

