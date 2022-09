Tijdens Dreamforce heeft Slack bekendgemaakt dat de berichtendienst flink op de schop gaat. De dienst is van de grond af opnieuw opgebouwd, met een meer modulaire architectuur. Wees gerust, de basis blijft hetzelfde. Je kan nog steeds berichten uitwisselen. De visie als digitaal hoofdkantoor (digital HQ) heeft echter meer vorm gekregen.

Building blocks

De belangrijkste wijzigingen zijn tweeledig. Zo heeft Slack nu bouwblokken (building blocks) toegevoegd aan het platform waarmee gebruikers zelf workflows kunnen creëren. Dit was voorheen ook al deels mogelijk, maar daarvoor moesten gebruikers hun zelfgebouwde apps nog zelf ergens hosten. Dat is verleden tijd, de bouwblokken draaien nu gewoon op Slack. Ook kunnen bouwblokken nu met elkaar communiceren. Zo kan het aanmaken van ticket in Jira ervoor zorgen dat er ook een Outlook Meeting wordt ingepland.

Slack gaat zelf een bibliotheek met open source templates beschikbaar maken, waarin veel gebruikte bouwblokken beschikbaar komen. Ook de Slack community kan zijn steentje bijdragen en bouwblokken beschikbaar stellen. Als een bouwblok dus niet bestaat, kan die door een ontwikkelaar worden gebouwd. Het ontwikkelen van bouwblokken is volgens Slack eenvoudig en laagdrempelig.

Voor het ontwikkelen van workflows met bestaande bouwblokken is echter helemaal geen programmeerkennis nodig. Dat moet elke gebruiker kunnen en is zeer laagdrempelig.

De bekende Slack Forms blijven ook bestaan en kunnen worden geïntegreerd in een workflow met meerdere bouwblokken.

Slack Canvas

De vernieuwing is zoals gezegd tweeledig. Naast Building Blocks komt er namelijk Slack Canvas. Bij de naam Canvas moesten wij meteen denken aan een groot wit scherm waar je met je collega’s op kan tekenen. Dat is het gelukkig niet. Het canvas is als het ware wel een leeg stuk virtueel papier, maar in plaats van tekenen kan je hier allemaal informatie op plaatsen. Denk aan opsommingslijsten met informatie, todo-lijstjes, video’s, Slack-berichten embedden, aankomende meetings, informatie uit Salesforce Customer 360, informatie uit Tableau en ongetwijfeld ook informatie uit welke andere applicatie je maar wilt. Je kan er ook documenten op delen, denk aan Word-documenten, PDF’s of afbeeldingen.

Het is zelfs mogelijk om achter die informatie weer een building block te hangen, zodat je ergens op kan reageren of een proces naar een volgend stadium te brengen. Bijvoorbeeld bij grote sales-projecten waar je verschillende fases moet doorlopen.

Tijdens Dreamforce hebben we een paar voorbeelden gezien van Slack Canvas. Zo is er het voorbeeld van het onboardings-canvas, waarbij een nieuwe medewerker op een creatieve manier alle benodigde informatie en acties aangereikt krijgt om goed te onboarden. Van het bekijken van een video, lezen van documenten tot een aantal workflows om een telefoon en creditcard van het bedrijf te krijgen. Ook kan de nieuwe medewerker met één druk op de knop alle relevante Slack-kanalen joinen. Zo’n onboardings-canvas geeft wat meer vrijheid dat de hele strikte onboarding-workflows die we weleens elders zien. Zo’n onboardingscanvas kan het hele scherm vullen.

Een ander voorbeeld is de mogelijkheid om een canvas per kanaal aan te maken. Deze wordt standaard weergegeven als een sidebar aan de rechterkant. Hierin kan belangrijke informatie worden bijgehouden die relevant is voor dat kanaal. Als het een project is gaat het dan bijvoorbeeld om wie de project-leider is, wat de status is, wanneer een volgende meeting gepland staat en wat de doelen zijn. Er kunnen ook blokken in staan waarmee direct workflows kunnen worden afgetrapt. Het geeft een Slack-kanaal veel meer dynamiek en overzicht. Deelnemers hoeven geen honderden Slack-berichten terug te lezen als het Canvas wordt bijgehouden tijdens het project. Het vervult dus de taak van een Digital HQ. Het zorgt ook ongetwijfeld voor wat minder Slack-berichten en herhaling. Het maakt werken in Slack nog wat efficiënter.

Slack Huddles

Tot slot is er nog een laatste update, die wij minder spannend vinden aangezien die eigenlijk al bekend was. Slack Huddles krijgt nu ook ondersteuning voor video. Huddles waren tot op heden enkel audio meetings, maar daar komt nu video bij. Ook kunnen meerdere deelnemers hun scherm delen om zaken te tonen aan collega’s of andere deelnemers. Hierdoor moet samenwerken nog wat beter gaan. Ook kunnen deelnemers dingen aanwijzen in het scherm dat door een ander wordt gedeeld, om het samenwerken nog wat te verbeteren.

Het belangrijkste punt dat Slack maakt met deze aankondiging, is dat het een lichtgewicht videosessie betreft die je met een klik kan starten. Dat met een klik starten geloven we wel. Het verhaal over lichtgewicht spreekt veel mensen waarschijnlijk aan, want veel meeting apps hebben er tegenwoordig een handje van om je pc te overbelasten. Slack belooft dat dit zeker niet gebeurt.

Beschikbaarheid

De nieuwe versie van Slack Platform is nu in beta beschikbaar voor ontwikkelaars. Wanneer het breed beschikbaar wordt gemaakt, is nog niet duidelijk. Slack Canvas zal volgend jaar beschikbaar komen. De Slack Video Huddles zijn nu per direct beschikbaar.