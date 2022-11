Google Cloud gaat meer investeren in de gezondheidszorgsector en introduceert hiervoor nieuwe oplossingen. Ook focust de cloudgigant op meer samenwerkingen met zorgleveranciers.

Google neemt het voortouw op het gebied van toegankelijke oplossingen voor de gezondheidszorg en bouwt hiervoor aan een open en samenwerkend ecosysteem. Dit ecosysteem moet uiteindelijk betere resultaten opleveren voor patiënten.

Volgens Google Cloud is de markt van gezondheidsoplossingen op dit moment gesloten. Klanten zouden vaak afhankelijk zijn van een enkele leverancier. Meer samenwerking in een open ecosysteem ligt dan natuurlijk voor de hand. Dit moet patiënten uiteindelijk betere uitslagen geven en gezondheidszorgorganisaties in staat stellen te beantwoorden aan nieuwe wet- en regelgeving. Denk aan het veilig delen van elektronische patiëntinformatie.

Elektronische patiëntendossiers

Google Cloud gaat bijvoorbeeld samenwerken met Epic Systems, een leverancier van elektronische patiëntendossiers. Gezondheidsorganisaties kunnen nu Epic Systems-workloads op de public cloud-infrastructuur van Google Cloud draaien.

Ook wordt samengewerkt met Medical Information Technology, een andere leverancier van software voor elektronische patiëntendossiers. Ook deze software kan nu via de public cloud-omgeving van Google worden afgenomen. Daarnaast ondersteunt Google Cloud meer integratie van Expanse, het webgebaseerde EHR-systeem van Medical Information Technology.

Nieuwe oplossingen van Google Cloud

Ook Google Cloud zelf breidt zijn portfolio van cloudgebaseerde gezondheidsoplossingen uit binnen het Healthcare Data Engine (HDE)-platform. Onder meer zijn er nieuwe accelerators ontwikkeld in samenwerking met gezondheidsaanbieders Hackensack Meridian Health, Lifepoint Health en de Mayo Clinic.

De accelerators voor het HDE-platform moeten infrastructuur-deployments op maat leveren in combinatie met BigQuery-datamodellen en Looker dashboard templates voor data-analyses. Dit om gezondheidsgegevens sneller te kunnen verwerken en daardoor tijd en geld te besparen. De accelerators worden begin volgend jaar beschikbaar.

Met Highmark Health is een nieuw interoperabel digitaal gezondheidsplatform ontwikkeld, myHighmark. Dit platform is te zien als een ‘digitale voordeur’ voor een betere eindervaring van patiënten. Denk daarbij aan het navigeren van eigen gezondheidsinformatie, versimpelde betaalmethoden voor rekeningen en inzicht in de zorgkosten.

Ook lanceert Google Cloud de Health Connect-smartphoneapp in Google Play. Met deze privacyvriendelijke app kunnen gebruikers gezondheidsgegevens beheren en monitoren die zich binnen andere gezondheidsapps op hun smartphone bevinden. De app integreert de data van een reeks van apps van derde partijen, waaronder MyFitnessPal, Peloton en Oura. Gebruikers hoeven voor hun gezondheidsdata niet meer tussen verschillende apps te switchen.