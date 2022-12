Private equity-investeerder Thoma Bravo lijkt de voornaamste kandidaat om Coupa Software over te nemen. De investeerder zou meer geld voor de Business Spend Management (BSM)-leverancier overhebben dan Vista Equity Partners.

Volgens bronnen van Bloomberg zouden de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium bevinden en lijkt de deal min of meer in kannen en kruiken. Een mogelijke overnamedeal zou deze week nog bekend kunnen worden gemaakt.

Bloomberg geeft aan dat de onderhandelingen niet zijn bevestigd en nog kunnen mislukken.

Eerdere interesse Vista Equity

Niet alleen Thoma Bravo zou in Coupa geïnteresseerd zijn. Toen bekend werd dat Coupa zichzelf te koop had gezet, werd ook Vista Equity genoemd. De interesse is eveneens nooit officieel bevestigd.

Het mogelijke overnamebedrag is onbekend. De marktwaarde van Coupa werd eerder op basis van de aandelenkoers geschat op ongeveer 3,4 miljard euro (3,5 miljard dollar).

Coupa is een aanbieder van een BSM-platform en aanverwante financiële en supply chain-oplossingen. Hiermee kunnen bedrijven al hun uitgaven en andere financiële transacties plannen en beheren.

Tip: ‘Coupa Software staat in de belangstelling van Vista Equity’