Het Tikkie-betalingssysteem is in 2022 steeds vaker ingezet. In totaal, inclusief het gebruik door consumenten, werden in het afgelopen jaar 130 miljoen betaalverzoeken met een totaalwaarde van 5,5 miljard euro verwerkt.

Volgens het betaalsysteem neemt het zakelijk gebruik van Tikkie steeds meer toe. Eind 2022 gebruikten ongeveer 25.000 bedrijven het betaalsysteem. Dit is een toename van 25 procent ten opzichte van 2021.

Deze groei leidde in het afgelopen jaar ook tot de ontwikkeling van een specifieke zakelijke app, Tikkie Zakelijk. Deze app moet de functionaliteit van het betaalsysteem voor zakelijke eindgebruikers vergemakkelijken. Zij kunnen hiermee hun klanten direct of via een QR-code laten betalen. Ook beidt de zakelijke app filter- en zoekmethoden waarmee bedrijven in de gaten kunnen houden of daadwerkelijk is betaald.

Meer betalingen in 2022

Heel 2022 was overigens een succes voor het mobiele betaalmiddel. In totaal werden er afgelopen jaar 130 miljoen betaalverzoeken verstuurd met een totale waarde van 5,5 miljard euro. Dit bedrag was hoger dan de 4,2 miljard euro van 2021.

Het gemiddelde betaalbedrag via Tikkie lag in 2022 ook hoger dan in 2021; 41,48 euro tegenover 38,48 euro. De drukste dag met het aantal verstuurde Tikkies lag op 25 november 2022 (Black Friday). Op die dag werden er in Nederland in totaal 530.000 Tikkies verstuurd. Gemiddeld lag het aantal Tikkies op een dag op 350.000.

Overige inzichten

Andere inzichten waren dat Tikkies steeds vaker op festivals en evenementen als betaalmiddel voor ‘munten’ worden gebruikt. Verder doneerden Nederlanders een bedrag van 4,2 miljoen euro via Tikkie aan Giro 555.

Betalingen via het betaalsysteem werden het afgelopen jaar in 89 procent van de gevallen binnen één dag betaald. In 63 procent hiervan was dit binnen een uur.

