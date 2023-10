Android 14 werd samen met de Pixel 8 vrijgegeven voor het publiek. De nieuwste versie van het besturingssysteem kan ook voor organisaties voordelen opleveren. “Met Android 14 krijgen bedrijven geavanceerde beveiliging en compliance, plus productiviteits- en personaliseringstools”, aldus Google.

Google introduceert betere beveiligings- en compliancefuncties voor Android-werktelefoons met Android 14. Dat geeft de uitgever van Android 14 zelf aan in een blog die volledig gewijd wordt aan de zakelijke functies van het recent vrijgegeven besturingssysteem.

Beveiligingsfuncties

Op vlak van beveiliging versterkt Google functies zowel voor kwaadwillenden die fysiek toegang hebben tot het toestel, als voor diegenen die op afstand willen inbreken. Voor de eerste categorie zal de cijfercode van het ontgrendelingsscherm worden uitgebreid van vier naar zes cijfers. “Door slechts twee cijfers toe te voegen om het apparaat te ontgrendelen, wordt het aantal mogelijke pincodecombinaties vergroot van 10.000 naar 1 miljoen, waardoor het risico op inbraken wordt verkleind.”

Een andere beveiligingsupdate wordt doorgevoerd aan Android Work Profile. Dit profiel werd speciaal ontworpen voor toestellen die zowel in de werkomgeving als voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Door als het ware twee profielen op het toestel te zetten, wordt de werknemer thuis niet langer op de hoogte gebracht van werkgerelateerde zaken. Een nieuwe toevoeging aan Work Profile zijn nieuwe functies die IT-beheerders de mogelijkheid geeft credential managers uit te schakelen tegen veiligheidsirisico’s.

Een andere mogelijkheid voor IT-administratoren is het uitschakelen van 2G-connectiviteit. Dit is ter preventie van zogenoemde ‘stingray’-aanvallen. Hierin verbinden hackers telefoons met valse basisstations, om gevoelige informatie van gebruikers te onderscheppen. Vanaf Android 14 is het mogelijk deze blokkering op te leggen aan alle bedrijfstoestellen tegelijk, terwijl dit eerder op ieder toestel individueel moest worden aangeduid.

Werk en privé scheiden

Daarnaast komen er updates aan het paradepaardje van Android voor zakelijke gebruikers: Work Profile. Dit tweede profiel om van een privétoestel een zakelijk toestel te maken, zal nu nog beter opgedeeld worden van het persoonlijke profiel. Dit wordt mogelijk gemaakt door onder andere duidelijkere keuzemogelijkheden tussen beide profielen bij het openen van een link.

Toch blijkt het voor Google een moeilijke oefening om een balans te vinden tussen het opdelen van de twee profielen, zonder dat een werknemer bij iedere handeling moet switchen naar het andere profiel. Daarom groeien de profielen ook weer deels naar elkaar toe met een nieuwe functie om werkcontacten uit communicatie-apps over te zetten naar dezelfde apps op het persoonlijke Android-profiel. IT-administratoren kunnen aanduiden voor welke apps deze mogelijkheid er komt. Het wisselen tussen het zakelijke en het private profiel moet tegelijk eenvoudiger worden door een nieuwe functie die gebruikers laat swipen op hun profielfoto om van profiel te wisselen.

Verder worden screenshots gemaakt met het werkprofiel voortaan beter gescheiden van persoonlijke foto’s. Tot slot wil Google voorkomen dat apps of meldingen uit het private profiel per ongeluk worden gedeeld als een werknemer zijn scherm deelt. Hiertoe krijgt de deler eerst een preview van de apps en duidt hij of zij de apps aan die gedeeld mogen worden. De optie is beschikbaar onder ‘Partial screen share’.

Bron: Google

Verbeteringen in toegankelijkheid

Tot slot verbetert Android 14 de toegankelijkheid van het besturingssysteem voor slechthorenden en -zienden. Dat maakt het eenvoudiger lettertypes te vergroten en over alle applicaties heen toe te passen. “En voor mensen met gehoorverlies hebben we hoortoestelverbeteringen en flitsmeldingen toegevoegd.” Zo kunnen alle werknemers beter met digitale toestellen overweg.

Android 14 is beschikbaar gesteld voor Pixel-smartphones van Google. Smartphone-fabrikanten zullen het besturingssysteem aanpassen om een persoonlijke toest te geven en dit later beschikbaar stellen voor hun smartphonemodellen. Overigens heeft Android 14 niet alleen voor zakelijke gebruikers nieuwigheden in petto, zo heeft het besturingssysteem ook een nieuwe look & feel met een vernieuwd logo en geüpdatete avatar.

