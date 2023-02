Google heeft laten weten dat AI-gegenereerde content gewoon in de zoekmachine zal verschijnen en wordt geïndexeerd op basis van de kwaliteit. Dit is het tegenovergestelde van het eerdere standpunt om dergelijke inhoud te downgraden. Het bedrijf heeft zijn richtlijnen bijgewerkt en erkent het belang van automatisering en AI bij het creëren van nuttige inhoud.

Google zal vier kernkwaliteiten beoordelen, E-E-A-T (expertise, ervaring, gezaghebbendheid en betrouwbaarheid), om inhoud te rangschikken en heeft verklaard dat AI-gegenereerde inhoud die bedoeld is om zoekresultaten te manipuleren als spam wordt beschouwd.

Google heeft onlangs Bard aangekondigd. Het idee is dat het antwoord geeft op invoervragen door webpagina’s samen te vatten, waardoor mensen minder vaak door verschillende websites hoeven te klikken om de informatie te vinden die ze nodig hebben. Microsoft heeft een intensieve samenwerking met ChatGPT, het was al duidelijk dat die ook met een dergelijke oplossing zouden komen. zij hebben krachtige AI-technologie geïntegreerd in zoekmachine Bing en de Edge-browser.

Hoewel de technologie nog in de kinderschoenen staat, bestaat er bezorgdheid over de nauwkeurigheid van door AI gegenereerde inhoud. Google’s Bard heeft al aangetoond dat er fouten kunnen worden gemaakt. De AI beweerde ten onrechte dat NASA’s James Webb Space Telescope de eerste foto’s van een planeet buiten ons zonnestelsel heeft gemaakt. Zoals we gisteren zagen, heeft ook Bing zijn uitdagingen als het gaat om welke output het geeft.

Impact van AI-zoeken

De impact van AI-aangedreven zoeken valt nog te bezien. De vrees bestaat dat uitgevers die afhankelijk zijn van banneradvertenties achterop raken, omdat internetgebruikers hun pagina’s niet meer hoeven te bezoeken om informatie te vinden. Uitgevers zullen mogelijk omzet verliezen door minder bezoekers.