Bedrijven zien steeds meer het nut in van het toepassen van Robotic Process Automation (RPA). Dit blijkt uit recent onderzoek van Acumen Research and Consulting. De wereldwijde omzet in dit marktsegment neemt tussen nu en 2030 jaarlijks met 35 procent toe tot een totaal van 23,5 miljard euro (25,1 miljard dollar).

RPA zit flink in de lift constateren de marktonderzoekers in hun rapport. Bedrijven zien de toepassing van deze technologie steeds meer als een middel om hun zakelijke (handmatige) processen te automatiseren en zo meer efficiency te bewerkstellingen. Dit laatste moet ook weer leiden tot minder kosten.

De stijgende adoptie is gunstig voor het hele marktsegment. Werd in 2021 nog een wereldwijde RPA-omzet van in totaal 1,6 miljard dollar gerealiseerd, tegen 2030 wordt verwacht dat dit 25,1 miljard dollar is. Dit is een jaarlijkse toename van 35 procent.

Mkb omarmt RPA

Waren het eerst vooral grote bedrijven die RPA omarmden, tegenwoordig gebruiken ook steeds meer mkb-bedrijven deze oplossingen en toepassingen. Vooral voor het eerder genoemde stroomlijnen van de werkzaamheden en het zorgen voor meer efficiency.

Bedrijven zien ook andere voordelen voor de inzet van RPA. Vooral in het kader van hun digitale transitie. Bovendien integreren RPA-oplossingen en -toepassingen makkelijk met hun bestaande applicaties en systemen. Denk aan legacy-systemen, maar ook met clouddiensten of AI- en ML-oplossingen en toepassingen.

De onderzoekers signaleren dat RPA ook steeds vaker binnen de gezondheidszorg wordt ingezet. Bijvoorbeeld voor het verwerken van claims bij zorgverzekeraars, maar ook voor het plannen van afspraken en het beheer van medische dossiers. De financiële sector is een andere grootverbruiker, onder meer voor het automatisch beheren van bankrekeningen, het verwerken van leningen en het opsporen van fraude. Andere sectoren die in toenemende mate RPA inzetten, zijn de retailsector en de maakindustrie.

Meer focus op gebruikservaring

Bedrijven gaan meer in RPA investeren, maar geven daarbij ook steeds meer aandacht aan specifieke doelstellingen, volgens de onderzoekers van Acumen Research and Consulting. Zij focussen zich bijvoorbeeld vaker op het implementeren van meer security. Dit voor het beschermen van gevoelige data in hun RPA-systemen. Ook willen bedrijven graag de eindgebruikerservaring van dit soort oplossingen en toepassingen verbeteren.

Deze laatste wens leidt tot toenemende vraag naar low-code RPA-platforms, zodat ook niet-technische eindgebruikers RPA kunnen gebruiken voor het automatiseren van hun workflows. Verder leidt de toenemende behoefte aan RPA tot een enorme vraag naar gespecialiseerde bedrijven die dit soort oplossingen en toepassingen ontwikkelen, uitrollen en beheren.

Bottlenecks voor groei

De onderzoekers stellen wel dat de wereldwijde RPA-markt nog harder kan groeien dan het nu al doet. Zij constateren toch een aantal ontwikkelingen die deze verdere groei belemmeren. Veel bedrijven, vooral in het mkb-segment, worden nog afgeschrikt door de hoge investeringskosten. Ook hebben bedrijven nog vragen over de veiligheid van hun data in dit soort oplossingen en toepassingen.

Daarnaast ondervindt RPA nog veel concurrentie van andere technologieën die dezelfde voordelen en resultaten opleveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan AI of machine learning.

Verder zien potentiële gebruikers bij RPA nog steeds een gebrek aan schaalbaarheid en flexibiliteit als het gaat om het doorvoeren van gewenste veranderingen en vinden bedrijven dat dit soort oplossingen nog niet erg aan hun eigen specifieke situatie of omgevingen zijn aan te passen, zo besluiten de onderzoekers.

