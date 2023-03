Google wil met feedback van gebruikers de nauwkeurigheid van het programma verbeteren en beter vormgeven.

Klanten kunnen zich nu aanmelden voor een wachtlijst voor Engelstalige toegang tot Bard in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf zal later nog meer gebruikers, landen en talen opnemen in het programma.

Voorheen was Bard alleen toegankelijk voor goedgekeurde testers. Het bedrijf benadrukt dat Bard een “experiment” is in collaborative generative AI en zegt dat het een techniek gebruikt die informatie uit het verleden gebruikt om inhoud te genereren in plaats van deze alleen maar op het internet te vinden.

Nauwkeurigheid blijft echter een probleem. “Bard zal het niet altijd goed doen”, waarschuwde een pop-upbericht van Google tijdens de demo vorige maand. Een promotievideo waarin het een vraag verkeerd beantwoordde, droeg bij aan een verlies van 100 miljard dollar in de marktwaarde van moederbedrijf Alphabet Inc.

Lees ook: AI van Google Bard en Microsoft Bing geeft toch foute antwoorden

Jack Krawczyk, een senior product director, gaf commentaar op de onnauwkeurigheid door te zeggen dat “we de beperkingen van de technologie kennen, en dus willen we heel bewust zijn van het tempo waarin we dit uitrollen.”

Vissen naar feedback

Google brengt Bard in eerste instantie uit met zijn lichtgewicht modelversie van LaMDA. Dit kleinere model vereist minder rekenkracht waardoor het bedrijf meer gebruikers kan bereiken en meer feedback kan krijgen.

LaMDA is Google’s conversatietechnologie en staat voor Language Model for Dialogue Applications. Volgens het bedrijf zijn de toepassingen van AI, vooral in de zoekfunctie, waardevol en praktisch.

De belangrijkste verschillen tussen Bard en ChatGPT zijn onder meer dat het programma direct tekstblokken produceert, in tegenstelling tot ChatGPT dat antwoorden woord voor woord uittypt. Bard heeft ook een functie waarbij gebruikers kunnen kiezen tussen drie verschillende “concepten” van een bepaald antwoord. Bovendien heeft het een knop “Google it” als de gebruiker op het web wil zoeken naar een antwoord.