Gebruikers van het Insider-programma van Microsoft 365 krijgen toegang tot Gmail op de nieuwe Outlook-app. De ondersteuning omvat ook de integratie van de Google Calendar-functie.

Insider-gebruikers van de Outlook-app op Windows kunnen al geruime tijd switchen naar de vernieuwde versie. Wie geen fan is van het nieuwe ontwerp, kan met een toggle gelijk weer terug naar de klassieke variant van de applicatie.

De e-maildiensten van Microsoft en Google verschillen enigszins, dus de integratie is niet geheel vanzelfsprekend. Waar Outlook bijvoorbeeld gebruikmaakt van mappen om mails te organiseren, kan de Gmail-gebruiker berichten individueel labellen. De gelabelde berichten krijgen niet gelijk aparte mapjes in Outlook. De overzichtelijkheid van de Gmail-inbox overleeft de overgang naar Microsoft’s app dus niet zonder work-arounds.

Microsoft introduceerde de preview-versie van de nieuwe Outlook-app geleidelijk in 2022. Destijds verwachtten we de ondersteuning van Gmail op korte termijn, maar het heeft dus even geduurd.

