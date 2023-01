Microsoft werkt naar verluidt aan integraties van ChatGPT in Word en Outlook. Volgens ingewijden maken de integraties het mogelijk om AI-gebaseerde mails te schrijven en zinnen aan te vullen.

ChatGPT trekt de aandacht. OpenAI maakte de tool onlangs algemeen beschikbaar. Gebruikers kunnen teksten en code genereren op basis van intuïtieve vragen.

ChatGPT is vooralsnog gratis, maar investeerders zien de technologie als een geldkoe. Volgens ingewijden vertelde OpenAI onlangs in privégesprekken dat het bedrijf tegen 2024 een omzet van 1 miljard dollar verwacht (ongeveer 930 miljoen euro).

Dat bedrag wil OpenAI naar verluidt verdienen door ChatGPT in betaalde diensten te implementeren, waaronder de software van partners. Een van de grootste partners is Microsoft. De techgigant spekte OpenAI in 2019 met 1 miljard dollar.

Het gerucht gaat dat Microsoft een Bing-achtige zoekmachine ontwikkelt op basis van ChatGPT. Daarbovenop vertelden ingewijden onlangs tegen The Information dat de techgigant werkt aan integraties van ChatGPT in Word en Outlook.

ChatGPT in Outlook en Word

Als voorbeeld noemde een van de bronnen een Outlook-functie waarmee gebruikers mails kunnen opstellen op basis van korte vragen. Denk aan: ‘informeer collega’s dat ik ziek ben’. In Word zou ChatGPT woorden en zinnen kunnen aanvullen.

Een van de bronnen beweert dat medewerkers van Microsoft de integraties reeds hebben gepresenteerd aan CEO Satya Nadella. The Information benadrukt dat het niet zeker is of en wanneer de techgigant de integraties lanceert.

DALL-E in PowerPoint

Naast integraties in Outlook en Word werkt Microsoft naar verluidt aan een PowerPoint-functie op basis van DALL-E, een andere populaire tool van OpenAI. DALL-E maakt het mogelijk om afbeeldingen te genereren met tekstuele vragen.

Shutterstock is van plan om de tool in een betaalde dienst te integreren. In tegenstelling tot Microsoft heeft de organisatie het plan bevestigd. De dienst gaat gebruikers naar verwachting in staat stellen om AI-gegenereerde afbeeldingen uit te draaien op basis van Shutterstock-foto’s.

