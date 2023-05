Windows 11 zal nu de archiefformaten .rar, .gz en .tar ondersteunen, 28 jaar nadat WinRAR voor het eerst op het toneel verscheen. “Naar verluidt worden met de verhuizing nog veel meer formaten ondersteund.

Onder het motto “beter laat dan nooit” heeft Microsoft aangekondigd dat Windows 11 ondersteuning zal bieden voor archiefbestandsformaten. Dit is de eerste keer dat het verder gaat dan alleen ondersteuning van de .zip-bestanden die de meeste Windows-versies gebruiken voor compressie.

Tip: Windows 11 breidt security en toegankelijkheid uit

De stap komt samen met een reeks andere aankondigingen tijdens Microsoft Build. Hoewel het misschien niet de krantenkoppen haalt, voorkomt het dat gebruikers decompressors moeten installeren die vaak worden gebruikt als vermomming voor malware.

WinRAR

“In de jaren ’90 was het [RAR] slechts één van de vele concurrerende compressie-apps (of “toepassingen” zoals ze toen werden genoemd) die werden gebruikt om verzamelingen bestanden te verkleinen zodat ze efficiënter konden worden overgebracht via ons tergend trage internet”, merkt TechCrunch op.

Gebruikers van WinRAR zullen maar al te bekend zijn met de pop-up ‘Buy a WinRAR license’ die steeds verschijnt. Men kan het bericht gemakkelijk negeren, maar het constante gezeur heeft sommige consumenten ertoe gebracht om actie te ondernemen. Veel gebruikers namen hun toevlucht tot shareware-code om de waarschuwing te omzeilen. Natuurlijk is de noodzaak om compressieprogramma’s zoals WinRAR te gebruiken in de loop der tijd afgenomen. Zowel schijfcapaciteiten als de netwerkbandbreedte zijn sinds het eind van de jaren negentig reusachtig toegenomen, waardoor het overbodig is geworden. Een ander populair alternatief is 7-Zip, een gratis en open-source optie.

Microsoft kondigde de nieuwe .rar-bestandsondersteuning bijna als bijzaak aan in een recente aankondiging die vooral gericht was op het brengen van AI naar Windows 11. “We hebben native ondersteuning toegevoegd voor extra archiefformaten, waaronder tar, 7-zip, rar, gz en vele andere met behulp van het libarchive open-source project”, aldus de aankondiging, waaraan wordt toegevoegd dat Windows 11-gebruikers “verbeterde prestaties van archieffunctionaliteit kunnen krijgen tijdens compressie op Windows”.