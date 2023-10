De preview van Windows 11 23H2 heeft een apart onderdeel voor systeemapplicaties in het instellingenmenu. Dit zou de systeemapps en onderdelen van elkaar scheiden.

In de nieuwe 22621.2500-build is in het instellingenmenu een interessante wijziging doorgevoerd, heeft een X-gebruiker ontdekt. In het menu krijgen de standaard ingestelde applicaties voor Windows 11 een eigen onderdeel of ‘System Components’-optie binnen het ‘System’-menu.

Wanneer het Systems Components-onderdeel wordt geopend, verschijnen alle standaard applicaties in Windows 11.

Systeemonderdelen vaker aangepakt

Het is niet de eerste keer dat Microsoft de standaard systeemapplicaties in Windows 11 aanpakt. In juli van dit jaar kregen de standaard applicaties in het Dev-channel het ‘System’-label, waar deze eerder het ‘Microsoft’-label hadden.

In augustus werd de optie toegevoegd voor het deïnstalleren van systeemapplicaties in het Windows 11 Canary-channel. Dezelfde maand binnen het Dev-channel konden vanaf dat moment de systeemonderdelen via de door de gebruikers ingestelde browser naar keuze worden gestart. Dit laatste alleen in de Europese Economische Ruimte (EER).

De nu aangekondigde veranderingen moeten hun beslag krijgen in de Microsoft Windows 11 23H2-versie die later dit kwartaal beschikbaar komt. Inmiddels zijn van deze komende Windows 11-versie al meerdere nieuwe features bekend.

