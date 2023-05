Snowflake heeft Neeva overgenomen. De deal zal Snowflake helpen “het zoeken in de Data Cloud te versnellen door generatieve AI”.

Deze week kondigde het cloudgebaseerde datawarehousebedrijf Snowflake aan dat het Neeva overneemt, een search engine-ontwikkelaar uit Californië. Hoewel de bedrijven weigerden de financiële details bekend te maken, legden ze wel uit dat de deal bedoeld was om generatieve AI-gebaseerde zoekopdrachten toe te voegen aan zijn Data Cloud-platform.

VentureBeat meldt dat de overname voor het eerst bekend werd gemaakt tijdens Snowflake’s earnings call. “Engagement met data via natuurlijke taal wordt populair door de vooruitgang in AI”, aldus Frank Slootman, CEO van Snowflake. “Dit zal Snowflake-gebruikers en applicatieontwikkelaars in staat stellen om rijke zoek- en conversatie-ervaringen te bouwen.”

“Wij geloven dat Neeva onze mogelijkheid om niet-technische gebruikers waarde uit hun gegevens te laten halen, breder zal maken”, voegde hij eraan toe.

Neeva is opgericht door alumni van Google

Neeva werd in 2019 opgericht door Sridhar Ramaswamy en Vivek Raghunathan, die beiden bij de advertentietechnologiedivisie van Google werkten. De search-startup haalde 77,5 miljoen dollar aan financiering op voordat het werd overgenomen door Snowflake.

Het bedrijf wilde aanvankelijk een zoekmachine op abonnementsbasis maken die de privacy van gebruikers zou respecteren en geen advertenties zou tonen, maar kondigde vorige week aan dat het zijn zoekproduct voor consumenten overboord gooide om zich te concentreren op zakelijke gebruikscases van grote taalmodellen (LLM’s) en generatieve AI.

Het gaat tenslotte allemaal om gegevens

Benoit Dageville, medeoprichter en VP van producten van Snowflake, legde in een blogpost uit hoe de bedrijven gaan samenwerken. “De mogelijkheid voor teams om precies het juiste datapunt, data-asset of data-inzicht te ontdekken is cruciaal voor het maximaliseren van de waarde van data”, schreef hij.

“Neeva heeft een unieke en transformatieve zoekervaring gecreëerd die gebruik maakt van generatieve AI en andere innovaties om gebruikers in staat te stellen gegevens op nieuwe manieren te bevragen en te ontdekken”, legt Dageville uit. “We zijn van plan om deze innovaties in de hele Data Cloud in te brengen en te benutten ten gunste van onze klanten, partners en ontwikkelaars.”

Dageville vat de motivatie voor de overname samen: “Neeva stelt ons in staat om enkele van de meest geavanceerde zoektechnologieën aan te boren die beschikbaar zijn om zoeken en conversatie in Snowflake naar een nieuw niveau te brengen.”

Lees ook: Wat is Snowflake? Wat maakt het zo waardevol?