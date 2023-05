De optie genaamd “never combine mode” is gedebuteerd in de Windows 11 Insider Preview Build 23466. Het is nu beschikbaar in de opnieuw opgestarte Dev Channel-flighting 23000-serie builds. In een aankondiging liet Microsoft weten enthousiast te zijn over het leveren van deze veelgevraagde functie.

Insider-gebruikers kunnen nu elk toepassingsvenster afzonderlijk in de taakbalk bekijken, compleet met hun respectievelijke labels. Hoewel Redmond verduidelijkt dat de functie nog in vroege ontwikkeling is, betekent het een belangrijke stap in de richting van het personaliseren van de taakbalk door gelabelde app-pictogrammen afzonderlijk weer te geven.

De uitrol van never combine is momenteel aan de gang voor Windows Insiders in het Dev Channel, maar het kan enige tijd duren voordat het alle ingeschreven apparaten bereikt.

Binnenkort universeel beschikbaar

Zodra de update beschikbaar is, kunnen gebruikers de functie activeren door naar Instellingen te navigeren en Personalisatie, Taakbalk en Taakbalkgedrag te selecteren. Van daaruit kunnen ze de instelling “Taakbalkknoppen combineren en labels verbergen” aanpassen naar “Nooit”.

Verder heeft Microsoft een andere instelling geïntroduceerd genaamd “Taakbalkknoppen combineren en labels op andere taakbalken verbergen”. Hiermee kunnen gebruikers het gedrag van de knoppencombinatie op extra schermen dicteren.

De gebruikersgemeenschap maakte de vraag naar de optie om nooit app-pictogrammen in de taakbalk te combineren overduidelijk. Microsoft’s Feedback Hub registreerde meer dan 17.000 upvotes en meer dan 2.100 opmerkingen over de afwezigheid van deze functie.

De mensen kregen wat ze wilden

De opname van de nooit te combineren modus heeft een overweldigende positieve reactie gekregen. Tellingly, een gebruiker had verklaard dat hun bedrijf pas zou upgraden als deze functie opnieuw werd geïntroduceerd.

Naast deze opmerkelijke verbetering bevat de recente Dev Preview build ook de introductie van de Dev Drive functie. Deze zal deel uitmaken van de komende Windows 11 22H2 ‘Moment 3’ update. Dev Drive, dat gebruik maakt van het ReFS-opslagvolume, is speciaal ontworpen om de prestaties voor developers te verbeteren.

Microsoft test ook nieuwe back-up- en herstelmogelijkheden voor Windows 11, die de overdracht van toepassingen en cruciale bestanden bij de overgang tussen pc’s moeten vereenvoudigen. Dit initiatief wordt onderzocht via een nieuwe Windows Backup-app.

