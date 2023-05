Tijdens Microsoft Build onthult Microsoft een aantal nieuwe ontwikkelingen die het leven van developers makkelijker maken. De oplossingen zijn van allerlei soorten en maten, van Windows-integraties tot hardware in de cloud.

Dev Home, Dev Drive

Samen met de aangekondigde AI-integratie in Windows 11 komt Microsoft met een nieuw startscherm voor developers: Dev Home. Momenteel bevindt deze feature zich nog in een preview-fase. Het idee erachter is een soepele verbinding met GitHub voor project management. Ook moet het eenvoudiger zijn om tools en packages te installeren. Dankzij een nieuwe WinGet-configuratie kunnen ontwikkelaars veel sneller aan de slag, het moet uren of zelfs dagen werk besparen.

Om repositories te huisvesten biedt Microsoft nu Dev Drive aan dat een file system mogelijk maakt met de nadruk op prestaties en security. Het opzetten van een drive verloopt via Dev Home en zou probleemloos moeten gaan. Ook het managen van een project kan met Dev Home een stuk overzichtelijk.

Power Platform

Het Power Platform krijgt twee Copilot-varianten: Copilot in Power Pages (momenteel alleen in de VS) en Copilot in Power BI. Deze twee AI-assistenten helpen respectievelijk met web development en data-insights. Generatieve AI komt veelal voor bij toepassingen die veel tekst en/of data verwerken, dus in deze gevallen zijn er weinig verrassingen. Voor Power Pages-gebruikers kan AI helpen met het genereren van tekst, pagina-lay-outs, afbeeldingen en visuele thema’s. Op die manier is web development veel minder afhankelijk van het zelf schrijven van code. Het is zelfs mogelijk voor gebruikers om een chatbot toe te voegen. Bij de Power BI-toepassing kunnen we rekenen op het verwerken van een omschrijving tot data-visualisering en -insights. Gebruikers zouden de toon, schaal en stijl van rapporten dynamisch aan kunnen passen en deze door de AI-tool genereren.

Dev Box

In juli 2023 is het zover: Microsoft gaat Dev Box in volledige vorm lanceren. Deze oplossing geeft gebruikers toegang tot krachtige workstations in de cloud. Als kers op de taart kunnen deze naar wens ingericht worden, waardoor de langdurige onboarding-processen van nieuwe developers niet meer nodig zijn. Microsoft richt zich hierbij op hybride werkers die logischerwijs niet een gigantische workstation-pc zowel thuis als op kantoor mee kunnen zeulen. In de cloud kan men daarom een workstation configureren die 8 tot 32 virtuele CPU-cores heeft, maximaal 128GB werkgeheugen bevat en met 2TB opslag uitgerust kan worden.

Microsoft stelt dat het creëren van een Dev Box eenvoudig is. Via een GIF hierboven (klik om af te spelen) is het proces te zien. De schaalbaarheid is belangrijk omdat lang niet iedereen de volledige specs nodig heeft en daarvoor wil betalen. De Dev Box kan in hibernate-modus gezet worden om te voorkomen dat werk ooit verloren gaat.

In eerste instantie zullen alleen opties met 16 en 32 vCores beschikbaar zijn. Microsoft zegt zelf uitgebreid gebruik te maken van Dev Box en 9.500 medewerkers zouden het momenteel gebruiken.

GitHub Advanced Security for Azure DevOps

GitHub Advanced Security werd al eerder gelanceerd, maar Microsoft heeft nu onthuld dat het deze security-tool ook beschikbaar stelt bij Azure DevOps. Net als bij het ‘gewone’ Advanced Security biedt deze cloud-variant de mogelijkheid om programmeercode te scannen op dependencies en mogelijke kwetsbaarheden. Credentials kunnen soms perongeluk in code belanden, dus is het voor Azure DevOps-gebruikers nu mogelijk om dit gevaar te beperken. Voor dependencies geldt dat het soms lastig is om op dit vlak het overzicht te bewaren: immers kan je eigen applicatie veilig lijken, maar maakt het gebruik van een kwetsbare dependency. Dit is iets dat ook bij de grote Log4Shell-exploit het geval bleek.

Dit alles is binnen een mum van tijd te regelen. (zie GIF) De Amerikaanse prijs voor de service is 49 dollar (ruim 45 euro) per gebruiker per maand, hetelfde als de conventionele Advanced Security-dienst.