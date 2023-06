Het is vanaf nu mogelijk om Google Duet AI te pre-orderen. De tool ondersteunt werknemers in alle producten van het Google Workspace-aanbod.

Google stelde Duet AI voor tijdens Google I/O 2023. We stelden toen al vast dat de tool eigenlijk de Google-variant vormt van Microsoft CoPilot.

Samenwerken met AI

In het kort kan de AI-assistent je te hulp schieten bij alle tools uit het Google Workspace-aanbod. Net als in een duet, werk je voortaan met twee. Jij geeft de aanzet (prompt) en door middel van generatieve AI zet de tool dit om in de gewenste inhoud.

Het kan suggesties geven bij het schrijven van een e-mail, een Google Docs of een chatbericht in Google Meet. De assistent kan ook een kijkje nemen naar je geschreven tekst en deze verder voor je verfijnen. Het weet foto’s te creëren bij je presentatie in Google Slides of je in een unieke locatie te zetten in Google Meet. Data uit Google Sheets weet de tool om te zetten in belangrijke inzichten. In deze applicatie kan je de assistent ook vragen je te helpen met je planning door middel van de ‘help me organize’-functie.

Duet AI is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order in alle regio’s waar Workspace beschikbaar is. Google verwacht de tool algemeen beschikbaar te maken later dit jaar, een meer preciese datum wordt niet gegegeven.