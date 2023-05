Google komt tijdens Google I/O met allerlei aankondigingen over het bestaande aanbod van services en applicaties. Voor Google Workspace komt het bedrijf met Duet AI, dat op veel verschillende manieren werk kan versnellen. Je kunt het zien als de tegenhanger van Microsoft CoPilot.

Duet AI is is van toepassing op het gehele aanbod binnen Google Workspace. Google onthult dan ook dat de tool al langer Gmail en Docs-projecten probeert te verbeteren. Het idee erachter is dat gebruikers slechts een paar woorden moeten invoeren, waarna de generatieve AI-tool er een zinnig verhaal van maakt. Het is inmiddels een bekende toepassing van de technologie.

Innovatiever

Een innovatievere toepassing is die van text-to-image. Duet AI zit nu in Google Slides om afbeeldingen te genereren. Het voorbeeld dat de techreus zelf geeft, is dat van een giraffe die voor de Eiffeltoren staat. Een paar seconden wachten en voilà, je ontvangt waar je naar gevraagd hebt. Het doet denken aan applicaties als Stable Diffusion, die veelal onder vuur zijn gekomen wegens het vermeend schenden van auteursrecht. Google benadrukt echter de ‘gepersonaliseerde’ stijl die uit unieke prompts voort kan komen.

Voor Google Sheets staat Duet AI klaar om te helpen met het organiseren van data, iets dat wederom niet al te opzienbarend is in de wereld van AI-toepassingen. Toch geldt voor de Google-suite hetzelfde als de AI-opties binnen Microsoft Office 365: een grote groep gebruikers kan meteen aan de slag met een geïntegreerde assistent.

Ook voor Google Meet en Docs zijn er vernieuwingen. Unieke achtergronden en assistentie bij het schrijven van tekst behoren tot de nieuwe mogelijkheden.