WordPress heeft onlangs de generatieve AI-assistent Jetpack AI Assistant geïntroduceerd. Hiermee kunnen gebruikers van de CMS-omgeving nu ook makkelijker hulp krijgen bij het schrijven en bewerken van blogs.

De nieuwe tool wordt aangeboden door Automattic, de eigenaar en ontwikkelaar van het WordPress CMS-platform. De nu uitgebrachte generatieve AI-tool is een aanvulling op de bestaande Jetpack-plugin die kan worden gebruikt voor marketing-, security- en anti-spam-werkzaamheden.

AI-ondersteuning voor blogposts

De tool Jetpack AI Assistant is direct in de editor van WordPress beschikbaar en gebruikers kunnen hiermee aan de slag voor het maken van blogs en artikelen. Dit kan door de tool via een prompt te vragen waarover ze een blog willen schrijven. Na het schrijven van de blog, helpt de tool ook met het bewerken, het zoeken naar een betere tone-of-voice of het maken van door AI gegenereerde samenvatting van de blog.

De tool gebruikt voor de functionaliteit een op ChatGPT lijkend AI-model. Verder ondersteunt de tool, naast het Engels, ook 11 verschillende andere talen.

20 gratis hulpvragen

Jetpack AI Assistant is per direct beschikbaar op WordPress.com en is voor de eerste 20 ondersteuningsvragen gratis te gebruiken. Verder gebruik van de AI-tool kost 10 dollar per maand.