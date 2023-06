AI-beeldgenerator Firefly komt beschikbaar voor zakelijke klanten van Adobe. Dit moet commerciële gebruikers een veilige plaats bieden voor het creëren van afbeeldingen met behulp van generatieve AI.

Adobe geeft zakelijke klanten een omgeving om afbeeldingen te creëren met generatieve AI, zonder schending van auteursrechten. Volgens Adobe biedt geen enkele andere partij iets soortgelijks aan.

Zakelijke klanten kunnen verder rekenen op juridische bijstand van Adobe, mocht zich toch een auteursrechtenkwestie voordien. Dat liet het bedrijf verstaan aan VentureBeat: “Als een klant wordt aangeklaagd wegens inbreuk, neemt Adobe de juridische verdediging over en biedt het gedeeltelijke financiële dekking voor die claims.” De zakelijke variant komt beschikbaar in de tweede helft van 2023.

AI-content afgestemd op je merk

Met Adobe Firefly for Enterprise kunnen bedrijven AI-content plaatsen in Creative Cloud-applicaties, Express en Experience Manager. Bedrijven kunnen de fotobewerkingsprogramma’s ook trainen met eigen content, om zo resultaten te krijgen die het merk en de huisstijl uitdragen.

In Photoshop is generatieve opvulling al beschikbaar in bèta. De tool laat het toe om AI-content aan een foto toe te voegen. Zo kan je bijvoorbeeld de achtergrond bij een foto gemaakt aan zee zo veranderen dat het lijkt alsof je in een paardenstal staat, door je wens neer te pennen in Firefly. De tool doet het werk verder voor je.