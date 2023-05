Adobe lanceert een nieuwe AI-tool in Photoshop in bètavorm. De ‘Generative Fill’-optie belooft een enorme impact te hebben op wat er mogelijk is met afbeeldingen, van doodgewone correcties tot drastische veranderingen.

De Photoshop-tool is gebaseerd op Adobe’s AI-image generator Firefly, maar zal nu via een taakbalk aan te sturen zijn binnen Photoshop zelf. Wie bekend is met het maken van selecties binnen PS-afbeeldingen, kan met doodgewone taal aangeven wat er binnen het aangegeven gebied moet ontstaan. In een tutorial-video legt men bij Photoshop uit dat er meerdere suggesties tevoorschijn kunnen komen.

Specifieke instructies (of niet eens)

Zoals bij veel generatieve AI-tools geldt, is Generative Fill gebaat bij specifieke instructies. De uitleg van Photoshop zelf geeft de tool in ieder geval aardig wat richting. Zo suggereert men een “auto uit de jaren ’50” in een foto met enkel een zoutvlakte te plaatsen. Het resultaat is imponerend (zie afbeelding bovenaan dit artikel), maar roept wel de vraag op: wat als ik niet een generieke oldtimer wil, maar van een specifiek merk? Op dat gebied zijn de limieten van Photoshop bereikt: het AI-model is alleen getraind op copyright-vrije inhoud.

Wie geen enkele instructies geeft behalve een leeg veld voorbij de afbeelding zelf, kan bijvoorbeeld een vierkante foto transformeren tot een ultrawide-shot. Zo lijkt het erop dat Adobe de AI-toepassing presenteert als een handige uitbreiding van de bestaande toolkit. Ook wel handig, aangezien men anders de bestaande zorgen omtrent AI en copyright alleen maar aanwakkert.

Neppe foto’s

Het is onmiskenbaar dat de gegenereerde afbeeldingen uit Generative Fill van kunstmatige aard zijn, ook al is het drastisch aanpassen van foto’s niet nieuw. Echter mogen we wel de vraag stellen: wat zijn de gevaren van de democratisering van dergelijke AI-generators? Eerder deze week bleek een neppe foto van een rokend Pentagon-gebouw tot een koersdaling op beurzen te hebben geleid.

Tegenover The Guardian liet director of digital media & strategy bij Adobe Asia-Pacific Chandra Sinnathamby weten dat Adobe een standaard heeft willen zetten om AI-aanpassingen op een afbeelding aan te duiden. Er zouden 1000 leden zijn van deze ‘content authenticity initiative’. Of dit genoeg is om problemen met dergelijke tools te voorkomen zal de tijd uitwijzen.

