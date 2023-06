Bing Chat kan via Edge nu met een stem worden bevraagd. Ook de vragen worden, naast tekst, met een natuurlijke stem beantwoord.

Microsoft is bezig zijn op generatieve AI gebaseerde Bing Chat uit te breiden met nieuwe functionaliteit. De meest recente in preview uitgebrachte feature is dat gebruikers via hun stem de chatbot op een desktop kunnen bevragen. De antwoorden worden, met behulp van ‘text to speech’ gegeven door de stem van de chatbot.

Gebruikers kunnen nu op het microfoon-icoon van Bing Chat klikken en hun vraag stellen. Dit kan in het Engels, Frans, Duits, Japans en Mandarijn. Andere talen komen eraan, laat Microsoft weten.

Stoppen van Cortana

Volgens The Verge is de integratie van stembesturing in Bing Chat op de desktop een gevolg van het mogelijk stoppen met de stemcommandotool Cortana op Windows.

In de nabije toekomst moet stembesturing op Windows 11 desktops worden overgenomen door Windows Copilot. Hiermee kunnen gebruikers dan direct vanuit de taskbar algemene vragen stellen, content laten samenvatten of de pc-instellingen aanpassen.