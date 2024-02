OpenAI lijkt te werken aan een zoekmachine. Door de voordelen van generatieve AI in een zoekmachine te verwerken, verandert de manier van online zoeken volledig. Daarnaast kan Google stevige concurrentie verwachten met deze zet als het zelf niet snel een evenwaardig alternatief heeft. Zal de manier van online zoeken veranderen?

OpenAI heeft al werk verricht rond het bouwen van een eigen zoekmachine. Dat heeft een bron verteld aan The Information. Over de tool rept OpenAI zelf geen woord en dus heeft het gerucht inhoudelijk nog weinig vorm.

De zoekmachine is een logisch gevolg van verschillende kleinere projecten die de AI-ontwikkelaar al opzette. ChatGPT Plus, het betalend abonnement van de AI-robot ChatGPT, geeft bijvoorbeeld toegang tot ‘Browse with Bing’. Dat geeft de chatrobot de mogelijkheid om Bing te doorzoeken voor het antwoorden van een gebruikersvraag. Via Bing is het dan weer mogelijk om hulp te vragen van de generatieve AI-tool Copilot, dat wordt aangedreven door GPT-4.

Nieuwe manier van zoeken

Een nieuwe manier van zoeken kan de marktverhoudingen stevig door elkaar schudden. Google Search is al jaren marktleider en het ontwikkelen van een waardig alternatief ervoor is niet eenvoudig. In feite hebben verschillende het al voorgedaan, maar leverde het nooit resultaat.

De sterke positie van Google zou echter wel onder druk kunnen komen te staan door een nieuwe vorm van zoeken. Een zoekmachine op basis van generatieve AI is namelijk niet zozeer een reproductie van het bestaande, maar vindt het product voor een significant deel opnieuw uit.

Op basis van hoe Copilot in Bing werkt, veronderstellen we dat de zoekmachine van OpenAI webpagina’s voor de gebruiker doorzoekt om tot een antwoord te komen. Dat wordt aangevuld met wat extra weetjes en opmerkingen over de zoekterm, om de gebruiker zo goed mogelijk te helpen. Voor alle gegenereerde inhoud zal er wel een link beschikbaar zijn naar de originele webpagina waar de informatie vandaan is gehaald. Het idee is dat gebruikers altijd zelf kunnen verifiëren of het antwoord correct is. AI-ontwikkelaars kiezen die manier van werken wel vaker, om gebruikers meer vertrouwen te geven in de AI-tools.

Een eerste idee van een concrete uitwerking geeft ArcSearch. Dat is een recent uitgebrachte iPhone-app van The Browser Company, een bedrijf dat ook op zoek is naar de beste manier om met Google Search te concurreren. In de app hebben gebruikers de optie om het internet snel te doorzoeken met de functie ‘Browse for Me’. Die functie schrijft een korte samenvatting van het antwoord op basis van de informatie die het vindt op de eerste paar zoekresultaten.

Actie-reactie

Alleen heeft ook Google kaas gegeten van generatieve AI-tools. Dat is dan ook weer niet heel verwonderlijk, want in het veld van AI proberen ondertussen alle tech-spelers eigen tools te lanceren. Wat wel is, is dat Google daar een stapje verder in gaat en OpenAI zelfs expliciet uitdaagt met het beschikbaar stellen van Gemini. Daar wordt in de aankondiging een rechtstreekse vergelijking gemaakt tussen de capaciteiten van Gemini Ultra en deze van GPT-4.

Deze rechtstreekse aanval lokt een reactie uit van OpenAI. Die kon het in zijn eigen speelveld houden met de lancering van een nog nieuwe versie van GPT. In de plaats daarvan geeft het Google een koekje van eigen deeg en betreedt OpenAI ook het speelveld van Google, namelijk dat van zoekmachines. Eens OpenAI de zoekmachine lanceert heeft het genoeg reden om openlijk de concurrentie met Google aan te gaan. Dat het zonder eindproduct nog niet al te happig is op een reactie, kan een strategische zet zijn om de concurrent geen voorsprong te geven op ontwikkeling van een product dat anticipeert op de zoekmachine van OpenAI.

Microsoft zal ongetwijfeld het aandeel van Google Search ook graag zien zakken. In het verleden was het bedrijf zelfs al bereid om daarvoor stevige verliezen te lijden. Dan zou Bing de standaard zoekmachine zijn geweest op Apple, zonder dat het Bing-logo hierbij getoond werd. OpenAI is dan bijkomend nog eens de partner van Microsoft en dus gaat er ook een stevige invloed van Microsoft schuil achter deze AI-tool.

Gartner spreekt in het voordeel van OpenAI

Gartner voorspelt dat AI chatbots en virtual agents zoeken gaan overnemen, waardoor er 25 procent minder op de traditionele manier wordt gezocht tegen 2026. Het blijft afwachten of de AI-zoekmachine werkelijk een grote techdisruptie wordt. Gartner heeft als onderzoeks- en adviesbureau de meest betrouwbare informatie voor handen en dus zijn de voorspellingen niet licht op te vatten. De markt is bovendien al aan het experimenteren met de mogelijkheden en OpenAI heeft als meest bekende naam in de AI-wereld de grootste kans op succes. Of dat succes ook wenselijk is voor de wereld, is dan weer een andere kwestie waar een artikel van Engadget dieper op ingaat.

In ieder geval houden ontwikkelaars van een AI-zoekmachine beter in het achterhoofd dat een Google-killer niet eenvoudig ontstaat. Microsoft heeft daar ervaring in met Bing, dat ondanks de blijvende ontwikkeling van nieuwe functies en stappen in de integratie van AI in de zoekmachine, maar geen marktaandeel wint.

