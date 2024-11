GitHub Copilot Chat weert voortaan vage vragen

De Chat-functie binnen developer-tool GitHub Copilot heeft soms last van een hardnekkig probleem: de gebruiker. Door een te vage vraagstelling kan de AI-gedreven chatbot hen niet verder helpen, maar sinds een recente update wordt dit aan de kaak gesteld.

GitHub Copilot Chat laat gebruikers voortaan weten dat hun vraag dubbelzinnig of anderszins vaag geformuleerd is. Indien de vraagsteller “what is this” opschrijft, vertelt de Chat-functie voortaan hoe dit anders verwoord kan worden. Het gaat hierbij om de context die Copilot gebruikt om tot een gericht antwoord te komen.

Probleem opgelost

Hoewel vage prompts vanuit de eindgebruiker komen, is deze doorontwikkeling ook voor GenAI-oplossingen nuttig. Immers hebben LLM’s de vervelende neiging om altijd een antwoord te verschaffen, ook als het niet daadwerkelijk de benodigde informatie bezit. Het opsporen van dergelijke hallucinaties is een groot pijnpunt en wordt regelmatig gezien als een fundamentele tekortkoming van de technologie. Toch is er met het opsporen van foutieve of riskante prompts al veel leed voorkomen, aangezien gebruikers geleidelijk worden aangespoord om de juiste vraagstelling te bedenken.

Microsoft maakt deze wijzigingen op basis van feedback. Klanten hebben het nut van de Chat-functie ingezien, maar missen veelal de proportionaliteit. “Ik wens dat het meer als een assistent aanvoelt”, vermeldt een door Microsoft geciteerde GitHub Copilot-gebruiker. “Het voelt soms alsof ik door een heleboel zaken heen moet ploegen om te bereiken wat ik daadwerkelijk zocht”, vertelt een ander.

Productiviteitsboost

De belofte van AI-gedreven programmeerhulp is het bieden van een productiviteitsboost. Microsoft is ervan overtuigd dat deze verbetering programmeurs daadwerkelijk efficiënter maakt, meer engageert en niet overweldigt. Om dit te blijven verbeteren vraagt Microsoft echter om voortdurend feedback te blijven geven. GitHub Copilot, dat al sinds eind 2021 bestaat, heeft al sinds de opkomst van ChatGPT een aanjager in de vorm van OpenAI’s GPT-modellen gekregen.

Naast de verbeterde Chat-functie voegde GitHub onlangs tevens ondersteuning voor meer LLM’s toe. Zo draait de developer-tool voortaan ook Claude 3.5 Sonnet van Anthropic, Google’s Gemini 1.5 Pro en o1-preview van OpenAI.

