Meta gaat WhatsApp, Messenger en Instagram van generatieve AI voorzien. CEO Mark Zuckerberg toonde onlangs tijdens een interne bijeenkomst de features.

Tijdens de bijeenkomst liet Zuckerberg nieuwe generatieve AI-functionaliteit voor WhatsApp en Messenger zien. Zo krijgen de messagingdiensten AI-bots die gebruikers laat communiceren met AI-modellen die ‘unieke persona’s’ hebben en over vaardigheden beschikken die gebruikers kunnen helpen en bezighouden.

Daarnaast krijgt Messenger generatieve AI-technologie voor AI stickers, waarbij via een prompt woorden in grafisch beeld worden omgezet. Ook voorziet Meta Instagram van generatieve AI-technologie die het mogelijk maakt met een tekstprompt foto’s of stories voor publicatie te bewerken.

Interne tooling

Voor intern gebruik kondigde Zuckerberg ook een aantal nieuwe AI-tools aan. Denk aan een AI-productiviteitsassistent, bijvoorbeeld voor het vinden van bugs in code, en een experimentele interface voor communicatie met AI-agents. Deze oplossingen zijn gebaseerd op het LLaMA AI-model van Meta.

Tijdens de bijeenkomst vertelde Zuckerberg dat de nu aangekondigde technologie misschien verder wordt uitgerold in andere producten en toepassingen. Onder meer had hij het over integratie in de smart glasses die Meta nu zou ontwikkelen in samenwerking met brillenfabrikant Ray-Ban.

Tip: WhatsApp werkt aan scherm delen en gebruikersnamen