Intel ontvangt tien miljard euro aan subsidies voor de bouw van een chipfabriek in het Duitse Maagdenburg. De...

Onderzoekers beweren dat dit het eerste AI-model is dat volledig zelfstandig spraak kan genereren. De AI-l...

De incidenten van begin juni veroorzaakten enkele onderbrekingen in de dienstverlening, maar Microsoft zegt d...

Intel gaat chipfabriek van 22,9 miljard euro bouwen in Israël

Intel gaat zijn productiecapaciteit in Israël verder uitbreiden via een nieuwe chipfabriek. Intel is druk...