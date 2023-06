Microsoft heeft opheldering over een bug gegeven die de Verkenner in recente builds van Windows 11 te veel CPU-kracht op laat slokken.

Vorige week bracht Microsoft een update uit over een probleem in Windows 11 dat optreedt wanneer gebruikers gedeelde bestanden en mappen proberen te openen. In sommige gevallen kunnen gebruikers van de Verkenner (File Explorer) de informatie die ze zoeken niet vinden en blijft deze applicatie CPU-kracht gebruiken, zelfs nadat ze de optie “Effectieve toegang” in het dialoogvenster “Geavanceerde beveiligingsinstellingen” hebben afgesloten.

Het probleem treft systemen met Windows 11 versie 21H2 of 22H2 waarop de KB5026368 en KB5026372 updates van 9 mei zijn geïnstalleerd.

Het probleem kan zich volgens Microsoft ook voordoen op Windows Server 2022.

Dit is hoe de bug zich voordoet

“Na het installeren van updates die zijn uitgebracht op 9 mei 2023 of latere updates, kunt u mogelijk Effectieve toegang niet weergeven in het dialoogvenster ‘Geavanceerde beveiligingsinstellingen’ voor gedeelde bestanden of mappen”, legt de advisory van Microsoft uit.

“Op aangetaste apparaten krijgt u, wanneer de knop ‘Effectieve toegang weergeven’ is geselecteerd, het bericht ‘Effectieve toegang…. berekenen’, maar de resultaten van de zoekopdracht worden mogelijk niet weergegeven en explorer.exe blijft mogelijk CPU gebruiken nadat het dialoogvenster Geavanceerde beveiligingsinstellingen is gesloten”, vervolgt de mededeling.

De update stelt ook dat “dit probleem waarschijnlijk niet zal worden ervaren door consumenten die thuis Windows-apparaten gebruiken”. Dit komt omdat “Effectieve toegang” meestal alleen wordt gebruikt in bedrijfsomgevingen.

Er is een workaround beschikbaar

Microsoft stelt wel een oplossing voor deze bug voor. “Als u hebt geprobeerd om effectieve toegang te bekijken, kunt u het CPU-gebruiksprobleem verminderen door uw apparaat opnieuw op te starten of door u af te melden voor de getroffen gebruiker”, aldus de mededeling.

Gebruikers worden ook gewaarschuwd dat het vergrendelen van Windows dit probleem niet vermindert; ze moeten zich afmelden.

Microsoft zegt aan een oplossing te werken en schat dat een oplossing “eind juni 2023” beschikbaar zal zijn.

