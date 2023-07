Microsoft heeft tijdens het Inspire 2023-evenement de komst van Bing Chat Enterprise aangekondigd. Met deze versie van de generatieve AI-chattool krijgen bedrijven meer controle over hun data en data privacy.

Met de introductie van Bing Chat Enterprise wil de techgigant bedrijven die generatieve AI-tools willen inzetten tegemoet komen op het gebied van data privacy en governance. Bedrijven staan vaak aarzelend tegenover het gebruik van generatieve AI-tools vanwege zorgen over de veiligheid van hun bedrijfsgegevens. Zij willen niet dat de AI-tools deze data lezen en daarmee mogelijk bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom in hun modellen opnemen. Op die manier zou data kunnen lekken.

Bing Chat Enterprise slaat geen data op

Bing Chat Enterprise moet dit voorkomen. Volgens Microsoft blijft alle data die in de oplossing wordt gestopt en eruit komt beschermd. Dit zou bedrijven toegang moeten geven tot betere antwoorden, meer efficiency en nieuwe mogelijkheden voor creativiteit.

Binnen de AI-tool wordt de data niet opgeslagen en is Microsoft niet in staat de data van medewerkers of andere zakelijke gegevens te ‘lezen’. Ook wordt de klantendata niet gebruikt voor het trainen van de onderliggende AI-modellen.

Recent is de functionaliteit Visual Search toegevoegd, dat Bing Chat Enterprise in staat stelt vragen te beantwoorden over geüploade beelden en op basis daarvan relevante content op het internet te zoeken.

Gratis in zakelijke Microsoft 365-abonnementen

De AI-tool is nu in preview beschikbaar en gratis beschikbaar voor gebruikers van Microsoft 365 E3, E5, Business Standard of Business Premium. Binnenkort komt ook een stand alone versie beschikbaar voor een bedrag van 5 dollar per maand.

Verder is de tool binnenkort ook vanuit bijvoorbeeld Microsoft Copilot beschikbaar.

Lees ook: OpenAI geeft model achter Bing Chat officieel uit om aandacht terug te winnen