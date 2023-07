OpenAI laat ontwikkelaars GPT-4 in hun eigen producten integreren. Hiervoor stelt het bedrijf de API van het taalmodel algemeen beschikbaar. Tegelijk kon de chatbot van het bedrijf vorige maand voor het eerst minder bezoekers trekken, dus zal de nieuwe API als een mooi nieuwtje komen voor OpenAI om opnieuw de aandacht te winnen.

Organisaties met een betalend API-abonnement op de diensten van OpenAI, kunnen voortaan aan de slag met GPT-4. Het taalmodel is namelijk officieel uitgegeven via een API.

OpenAI omschrijft GPT-4 als “ons meest bekwame model.” Volgens het bedrijf toonden al miljoenen ontwikkelaars zich geïnteresseerd in GPT-4 bij de uitgave van de ChatGPT API. “We stellen ons een toekomst voor waarin modellen die op taal gebaseerd zijn, elke use case kunnen ondersteunen.”

GPT-4 onderscheidt zich van zijn voorgangers door de wijdere mogelijkheden voor prompts. Bij de opdracht die je aan de chatbot geeft, kan je voortaan een afbeelding plaatsen. Deze functie zit voorlopig wel nog in de testfase en is daardoor nog niet beschikbaar.

Later deze maand moeten ook nieuwe API-ontwikkelaars toegang krijgen tot GPT-4. Hoeveel nieuwe ontwikkelaars tegelijk toegang krijgen, zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van rekenkracht.

ChatGPT verliest aan populariteit

Met het publiekelijk beschikbaar stellen van GPT-4 kan OpenAI misschien opnieuw de aandacht van het publiek winnen. De chatbot van het bedrijf trok vorige maand namelijk voor het eerst minder bezoekers, schrijven analisten van Similarweb.

In juni 2023 genereerden de chatbot 9,7 procent minder webverkeer dan in mei. Bij de chatbot van Microsoft was een kleine afname van het webverkeer te zien, terwijl Bard van Google ongeveer hetzelfde aantal bezoekers trok. Al valt het webverkeer dat Bard genereert in het niets als we dit vergelijken met dat van Bing Chat en ChatGPT.

Bron: Similarweb

David F. Carr, senior analist bij Similarweb, besloot dat er voor ontwikkelaars van chatbots een nieuwe werkelijkheid staat te wachten: “Chatbots zullen vanaf nu hun waarde moeten bewijzen in plaats van het als vanzelfsprekend te beschouwen.”

Magere tranen

Carr nuanceert die stelling echter wel. “Of OpenAI-managers gebroken zijn over de daling van het verkeer, valt te betwijfelen.” ChatGPT draagt namelijk niets bij aan het verdienmodel van OpenAI. De tool dient voor het bedrijf slechts als demonstratie van de mogelijkheden met taalmodellen. Op basis van de chatbot weten ontwikkelaars wat ze mogen verwachten als ze betalen om GPT-4 in hun eigen applicaties te integreren.

OpenAI probeerde zijn chatbot eerder ook al te commercialiseren met ChatGPT Plus. Dat abonnement geeft gebruikers altijd toegang tot de tool, werkt sneller en geeft gebruikers sneller toegang tot nieuwe functies. Het bedrijf probeerde gebruikers al snel na de introductie van ChatGPT op de betaalde versie te zetten, want Sam Altman, CEO van OpenAI, gaf aan Elon Musk toe wel een stevig potje te kunnen huilen als hij bekijkt hoeveel het kost om ChatGPT van voldoende rekenkracht te voorzien.

Concurrentie komt op gang

Bovendien neemt de concurrentie voor ChatGPT toe. Bij de lancering van de chatbot speelde OpenAI nog redelijk alleen in het veld van deze tools. Later vervoegde Bing Chat zich, dat draait op GPT-4. Toen een gevestigde naam als Microsoft, eigenaar van Bing Chat, mee kwam spelen in het veld van chatbots, werd het voor andere techgiganten heet onder de voeten. Google introduceerde dan maar uiteindelijk zijn chatbot Bard in Amerika, maar is daar zelf ook niet helemaal van overtuigd. Steeds meer bedrijven die de zakelijke markt bedienen, komen bovendien zelf met een chatbot op de proppen.

Buiten Amerika tonen ook steeds meer bedrijven interesse in het ontwikkelen van een eigen versie van de AI-tool, in de hoop de thuismarkt voor zich te kunnen winnen. Het Chinese Alibaba introduceerde bijvoorbeeld in april zijn versie, Tongyi Qianwen genaamd.

De nood om ChatGPT te gebruiken, valt voor een stuk weg door toenemende concurrentie. Als bedenker van de eerste chatbot voor het grote publiek, zal de naam OpenAI zeker niet binnenkort van de radar verdwijnen. Blijft ChatGPT als gratis dienst minder bezoekers trekken, dan zal OpenAI maar al te graag de stekker trekken uit de verlieslatende chatbot en zich focussen op zijn betalende klanten.