In Windows 11 Insider Preview Build 25915 is er eindelijk ondersteuning voor meerdere monitor-refresh rates. Momenteel kan de conventionele Windows 11-release niet goed overweg met afwijkende verversingen per beeldscherm.

Veel gebruikers hebben inmiddels een nieuwere monitor die hoge refresh rates ondersteunt, ver voorbij de 60 Hz van voorheen. Deze panelen kunnen ook nog eens dynamisch verversen op basis van wat de hardware aankan, zoals tegenwoordig veel voorkomt op smartphones.

Wie echter daarnaast een ander paneel heeft draaien, verbruikt echter aardig wat extra energie omdat Windows 11 tot nu toe niet op een dynamische manier de refresh rate aanpast.

Overigens zijn schermen met bijvoorbeeld 165 Hz of hoger weliswaar oorspronkelijk ontworpen voor games, maar is het nut ervan ook voor professionele gebruikers snel duidelijk. Vaak is de latency tussen muisbeweging en beeldreactie een stuk kleiner dan met een traditionele monitor. Ook zijn de muisbewegingen soepeler, waar op den duur moeilijk van af te stappen is.

Minder geluid, minder verbruik

PC-hardware kan al steeds beter inspelen op de steeds veranderende workloads die de gebruiker ervan vraagt. Zo kennen veel moderne grafische kaarten een zero-RPM-modus om muisstil te blijven, om de fans vervolgens aan te zetten als de bijbehorende koeling nodig is. Windows 11 kan deze feature nog krachtiger maken door zelf zo min mogelijk verbruik op te eisen.

Ook voor laptops zijn er verbeteringen met Build 25915. Zo is er nu een betere Dynamisch Refresh Rate voor laptops, waarbij de Battery Saver mode nu zou moeten leiden tot lagere beeldfrequenties als er bijvoorbeeld niks gebeurt op het scherm.

