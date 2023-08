De Microsoft Loop-applicatie is nu algemeen beschikbaar voor Windows via de Microsoft Store. De applicatie breidt zijn inlogmethodes bovendien uit naar Android- en iOS-accounts.

Microsoft Loop moet werknemers meer productief maken wanneer zij aan projecten werken of met anderen samenwerken. De app was sinds maart beschikbaar in preview en komt nu beschikbaar voor alle Windows-apparaten. Voor Windows heeft de nieuwe applicatie minimaal Windows 10 als vereiste.

Content uit Microsoft 365-apps delen

De applicatie helpt concreet de content uit verschillende Microsoft 365-applicaties in een enkele omgeving te organiseren. Dit kan een zogenoemde ‘workspace’ zijn of een webpagina. Hiermee lijkt Microsoft de concurrentie te willen aangaan met applicaties zoals Slack Canvas.

Lees meer: Wat is Microsoft Loop? Loop-app synchroniseert realtime over het 365-platform

De content uit de diverse Microsoft 365-applicaties kan naar een Microsoft Loop-component worden omgezet. Deze componenten kunnen dan gedeeld worden met een persoon of met een team. Daarnaast kunnen gebruikers hiermee een deel van de content binnen een project delen, zonder dat zij het hele project of object hoeven te delen.

De te delen componenten worden verder constant gesynchroniseerd, zodat groepen of personen altijd de laatste versie hebben. Delen van Microsoft Loop-componenten is onder meer mogelijk via Teams chats, Outlook, Witheboard en de webversie van Word.

Verdere beschikbaarheid

Naast dat Microsoft Loop nu in de Microsoft Store algemeen beschikbaar is, werkt de applicatie nu ook met meerdere accounts. In eerste instantie was Microsoft Loop alleen beschikbaar voor zakelijke (Windows) werk-accounts, maar de applicatie werkt nu ook met persoonlijke Android- en iOS-accounts. Beide staan nog wel in preview of TestFlight-bèta.