Microsoft heeft de eerste publieke preview van zijn nieuwe workplace-app, genaamd Loop, beschikbaar gesteld. Het bedrijf gaat prat op synchronisatiefuncties die leden helpen bij het coördineren van opdrachten en projecten binnen de volledige Microsoft 365-suite. Na de aankondiging van de M365 CoPilot en de door Microsoft gesteunde Bing AI lijkt het bedrijf niet van plan om aan de rem te trekken.

Het onderscheidende kenmerk van Loop is de mogelijkheid om van elke pagina een live contentblok te maken. Gebruikers kunnen deze live blokken vervolgens kopiëren en plakken in Microsoft Teams, Outlook, Word Online en Whiteboard. Met deze functie beweert Microsoft dat teams up-to-date blijven van de meest actuele informatie.

Toepasbaarheid van Microsoft Loop

Na de pandemie heeft Microsoft zijn sokken omhoog getrokken en de functies van Microsoft Teams bijgewerkt en ontwikkeld om op gelijke hoogte te komen met Slack, dat destijds op grotere schaal werd gebruikt.

Door de enorme verspreiding en beschikbaarheid van de Microsoft 365-suite binnen organisaties, schoot het aantal actieve gebruikers omhoog. De app werd steeds populairder en werd de nummer één samenwerkingsapp. Het bedrijf onthulde dat Teams in 2022 maar liefst 270 miljoen actieve gebruikers had, waarmee de app de meest gebruikte zakelijke communicatietool is. Het overtrof zijn concurrent Slack, met 18 miljoen gebruikers, ruimschoots.

Met de nieuwe Microsoft Loop applicatie laat het echter zien dat het Slack niet helemaal de rug heeft toegekeerd. Microsoft Loop lijkt veel inspiratie te hebben gehaald uit Slack Canvas en dient zeer vergelijkbare functionaliteit. Het grote verschil is dat Microsoft het veel krachtiger heeft gemaakt door het te integreren met het volledige Microsoft 365-platform.

Lees ook: Slack biedt meer mogelijkheden met herbouwd platform en nieuw Canvas

Het bedrijf heeft een blogpost vrijgegeven, waarin het ingaat op de drie verschillende elementen van Microsoft Loop: Loop components, Loop pages en Loop workspaces. Hoe werken deze en welke voordelen bieden ze voor productieve teams?

Loop components

In veel gevallen is het heen en weer bewegen tussen collega’s om projectwijzigingen en meningen te bespreken tijdrovend en onhandig. Microsoft hoopt dit probleem aan te pakken met een workspace waar reacties realtime worden bijgewerkt vanuit alle Microsoft 365-applicaties. Als een medewerker bijvoorbeeld een keuzetabel opzet in de Loop-app waarbij men kan stemmen, kunnen collega’s die actiever zijn in Outlook de tabel in die applicatie ontvangen, terwijl iemand anders liever Microsoft Teams gebruikt om de tabel te ontvangen. Vervolgens kan men direct reageren in de gewenste applicatie door te stemmen op de voor hen beste keuze, waarbij het hele team de stemming ook in realtime kan zien.

Enkele van deze interactieve onderdelen zijn tabellen, check-, bulleted- en genummerde lijsten, taken, keuzetabellen, voortgangstrackers, deadlines, belangrijke data om te onthouden, labels en afbeeldingen.

Toegang tot inhoud van Microsoft Loop

Leden kunnen ook components controleren om te zien waar ze worden gedeeld, op welke andere platformen, en wie er toegang toe heeft.

Door een forward slash (/) te typen om een component in Loop in te voegen, kunnen gebruikers ook zoeken in alle gebruikersdata in Microsoft 365. Zo kunnen ze bestanden vinden in hun OneDrive of e-mailadressen in de adresboeken of adressen die zijn geïndexeerd uit Outlook e-mails. Alle Microsoft 365-bronnen kunnen aan de pagina’s worden toegevoegd.

Tip: Microsoft brengt CoPilot AI naar Microsoft 365

Loop pagina’s

Loop pages dienen als het canvas waarop teamleden hun ideeën, lijsten, taken, en dergelijke kunnen delen. Ze zijn volledig aanpasbaar en kunnen zo klein beginnen als alleen een kop en een beetje tekst. Wanneer gebruikers een Loop-pagina voltooien en deze willen delen, kunnen ze deze insluiten als Loop-component in Teams of Outlook. Voor niet-ondersteunende apps wordt het gedeeld als een link. De link of component kan dan naar iedereen worden gestuurd en in veel Microsoft 365-apps worden geladen. Of gewoon via de Loop-webppagina in de browser.

Lees ook: Nieuwe versie Microsoft Teams twee keer zo snel als huidige app

Workspaces

Microsoft wil het organiseren van verschillende teamsomgevingen, projecten en ideeën makkelijker maken voor gebruikers. Dat is waar Workspaces om de hoek komen kijken. Workspaces moeten het makkelijker maken om de voortgang in teams te volgen, te zien waar leden mee bezig zijn en hoe ver ze zijn met hun taken. Gebruikers kunnen ze vinden op de homepage bij het openen van de Loop-app. De Workspaces die ze het meest gebruiken kunnen ze ook als favoriet aanmerken. Als ‘kanalen’ kunnen collega’s elkaar als medewerkers aan deze workspaces toevoegen wanneer ze via hun @ worden genoemd.

Toekomst van Loop

Vooruitkijkend is het waarschijnlijk dat Loop, vanwege Microsofts grote Teams-gebruikersbasis, kan uitgroeien tot een nuttig middel voor project management en om inhoud en taken in de Microsoft 365-suite te organiseren. Loop staat echter nog in de kinderschoenen, maar dat komt omdat het gloednieuw is. Met deze publieke preview hoopt Microsoft feedback van gebruikers te krijgen om het bedrijf te helpen bij de verdere ontwikkeling.