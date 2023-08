OpenAI maakt functionaliteit die meer controle geeft over de antwoorden van ChatGPT voor alle gebruikers beschikbaar. Inclusief de gebruikers van de gratis versie van de generatieve AI-tool, blijkt uit de meest recente release notes.

De functionaliteit waarom het gaat werd in juli van dit jaar al in bèta beschikbaar gesteld, maar destijds alleen voor eindgebruikers van de betaalde versie ChatGPTPlus. Met zogenoemde ‘custom instructions’ kunnen gebruikers diverse voorkeuren en vereisten toevoegen aan hun zoekvragen. Op deze manier kunnen zij dan de generatieve AI-tool ‘vragen’ hiermee rekening te houden in de antwoorden.

Dit moet gebruikers van ChatGPT tijd besparen omdat zij bepaalde zoekvragen niet meer hoeven te herhalen. Het is voor docenten bijvoorbeeld mogelijk instructies op te leggen dat zij voor een bepaalde jaargroep een lesplan willen hebben en dat het betrekking heeft op alle volgende zoekvragen.

Voor iedereen beschikbaar

De functies worden nu voor alle eindegebruikers, inclusief die van de gratis versie, beschikbaar. De functionaliteit komt ook beschikbaar in de mobiele iOS- en Android-applicaties. De feature zou ook werken wanneer gebruikers hun chatgeschiedenis uitschakelden.

De functionaliteit wordt in de komende weken voor gebruikers in de EU en het VK uitgerold.

